Durante la jornada de ayer se virilizaron en redes sociales las historias de dos mujeres que aseguran que vivieron una difícil situación. Ambas contaron que una Trafic de color blanca en la que iban dos sujetos intentó secuestrarlas en plena vía pública, más precisamente en la zona de Concepción.

La primera de las chicas es una joven de Buenos Aires que vive en la provincia. Su relato indicó que a las 10 de la mañana, la mencionada Trafic blanca la interceptó sobre Avenida Rawson y uno de los sujetos bajó y la agarró de los brazos intentando subirla al vehículo empleando la fuerza.

La joven que prefiere mantener su identidad reservada, habló con Diario de Cuyo y contó la horrible experiencia: “Yo venía caminando tranquilamente y se bajó de la trafic un hombre alto morocho con mascarilla negra que le cubría casi toda la cara y me agarró de los brazos intentando subirme a la trafic que manejaba otro sujeto”, comentó la chica oriunda de Buenos Aires. Y continuó: “Cuando me agarró me decía algo con tonada sanjuanina pero por los nervios y por toda la situación no entendía que me decía, yo comencé a gritar como loca y finalmente se fueron”.

La mujer que vivió ayer el difícil momento en plena vía pública comentó que no radicó la denuncia policial: “Ayer me encontraba muy mal, tuve ataques de pánico, vómitos, tuvo que venir mi psiquiatra y mi psicólogo y me recomendaron que me quedara en casa y que ocupara la cabeza en otra cosa. No hice la denuncia, no pude ver la patente y no sé si el relato solamente sirva de mucho”, comentó la joven notablemente afectada.

El segundo caso

La misma situación mencionada anteriormente vivió otra joven de apellido Zorrilla en horas de la tarde del día miércoles. La misma zona, el mismo vehículo e idéntico relato: a las 16 horas, dos hombres en una Trafic blanca intentaron subir a la fuerza a una joven en inmediaciones de calle Santo Domingo antes de Avenida Rawson.

Diario de Cuyo intentó comunicarse con la mujer del segundo caso pero no atendió los requerimientos. Sin embargo, en sus redes sociales realizó un descargo sobre la situación que tuvo que atravesar:

“Recién salía de mi clase y volvía caminando. Uno de los tipos se bajó e intentó subirme al vehículo agarrándome de los brazos. Lo rasguñe varias veces y un señor que vio toda la situación pegó un grito y el hombre me soltó y así pude correr y alejarme. Tuve muchísimo miedo”, posteó Zorrilla en sus redes sociales.