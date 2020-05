Los tres shoppings center de la provincia -el Paseo San Juan, el Patio Alvear y el Espacio San Juan- abrirán al público el mismo día que los comercios a cielo abierto del centro y de los departamentos, algo que está previsto que ocurra el próximo lunes 11, siempre y cuando hasta entonces se mantengan intactas las buenas condiciones sanitarias de la provincia y no vuelvan a aparecer contagios, según confirmaron ayer autoridades gubernamentales del equipo Covid-19. Pero así como la pandemia vino a trastocar toda la vida, la actividad en esas superficies ya no será tal como estábamos acostumbrados: además de los estrictos controles de seguridad que incluyen toma de fiebre y alcohol en gel en las manos al ingresar y distanciamiento en las zonas comunes, los locales dentro del shopping no podrán tener más de dos clientes, además de un solo vendedor, y la modalidad de atención será por días y por terminación de documentos, igual que el resto del comercio: los lunes, miércoles y viernes podrán entrar las personas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2, 3 y 4; mientras que los martes, jueves y sábados será el turno de los que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9. Además, abrirán en un horario de 12 a 20 -es decir, ocho horas seguidas en total, en lugar de las doce vigentes en tiempos normales-, y solamente de lunes a sábado en esta fase de la cuarentena. En el Gobierno quieren evitar el típico paseo de los domingos, y por ende ese día permanecerán cerrados. En esta nueva fase de la cuarentena, otra novedad es la de los bares, cafés y restaurantes tanto de shoppings como los que están en la calle, los cuales tendrán otro "permitido": al delivery o reparto a domicilio autorizado hasta ahora podrán agregar el "take away", es decir la entrega con retiro, sin permanencia de público en el local. Para ellos se pedirá a los dueños de estos locales que habiliten los pedidos de todas las formas posibles para evitar filas de espera en la vereda. Todos estos anticipos se conocieron ayer en que el gobierno comenzó una tanda de reuniones con cámaras y centros comerciales, que se extenderán toda la semana; para ultimar los detalles de la reapertura de un buen sector de la economía provincial. Ayer se reunieron con la Cámara de Comercio de San Juan, referentes de shoppings, la Federación Económica y el centro comercial de Pocito. Hoy continúan con el resto de centros comerciales del Gran San Juan, y desde mañana lo harán con los referentes comerciales de los departamentos alejados.

Grandes superficies

288 son los locales comerciales que nuclean en total los tres shoppings center de la provincia, que son el Paseo San Juan, el Espacio San Juan y el Patio Alvear.

El protocolo de los comercios

Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, presentó ayer al Gobierno el protocolo de prevención para la atención al público del comercio a cielo abierto, firmado por la licenciada en Higiene y Seguridad, Tamara Paolo Pont. Éste debe ser aprobado por Salud Pública. "Somos una entidad de segundo grado, por lo tanto este protocolo sirve para los comercios de toda la provincia", aseguró. Agregó que hay apoyo unánime al horario de atención de 10 a 16 y celebró la posibilidad de abrir el próximo lunes 11 "ya que se podrá aprovechar el sueldo de abril que está cobrando toda la administración pública a lo largo de esta semana".

Los empleados de comercio deberán tener acceso al lavado de manos frecuente y/o disponer de gel o solución alcohólica sustitutiva en cantidad suficiente para su turno y puesto de trabajo. Deberán mantener una distancia de más de un metro con las personas, cubrirse la boca y la nariz con tapabocas y utilizar mascara transparentes y usar guantes para cobrar.

Siempre que sea posible se establecerá un sistema de trabajo en turnos, con rotación de empleados para minimizar riesgos sin que varíe la atención y servicio a los clientes, se limpiará y desinfectará los puestos puestos de trabajo en cada cambio de turno y habrá lavado y desinfección diaria de los uniformes.

Se realizará limpieza y desinfección diaria de instalaciones, especialmente en mostradores, manijas de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, máquinas dispensadoras, etc.

Se modificará la disposición de los puestos de trabajo, circulación de personas y distribución de mobiliario para garantizar la distancia social.

No deben superar los 3 clientes por local por cada 100 m2 del local de ventas. Se debe evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los productos. En caso de picos con afluencia masiva de clientes y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad, una vez se haya sacado turno, se deberá esperar fuera del establecimiento.

* Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento, mediante avisos por megafonía o cartelería a la vista. Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en la zona de caja como en la venta directa al consumidor de forma que se asegure la distancia entre cliente-producto-personal del local. Se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de vendedor/cliente, se debería instalar en las cajas de cobro.

""Sabemos que el comercio está entre los sectores más afectados por la cuarentena y por eso hemos avanzado hoy con un protocolo sanitario para que puedan abrir las puertas. Y los shoppings abrirán junto con el comercio minorista, aunque con horarios y pautas distintas, al 50% de su capacidad", dijo el ministro Díaz Cano. Agregó que el protocolo entregado ayer por la Cámara de Comercio de San Juan, y por los shoppings ahora debe ser autorizado por el Ministerio de Salud. Alejandro Escobar, desde el Patio Alvear, dijo que los shoppings locales van a "garantizar el distanciamiento social y el cumplimiento de medidas sanitarias a través de personal instalado en sus entradas", y apeló a la conciencia social del publico. "Esta apertura no debe ser tomada como esparcimiento sino como un modo de que el comercio pueda desahogarse económicamente". En ese espacio se decidió no cobrar el alquiler de abril y mayo a los locadores para aliviarles la carga en un momento de cero ventas.

Mauricio Rossini, Center Mannager Espacio San Juan, añadió que hay "mucha expectativa" y que el sector se apresta a volver a operar de forma "absolutamente responsable".

Caída de 70% en ventas del comercio

La cámara de comercio de San Juan informó que las ventas durante el mes de abril cayeron 70 año anterior, y el 90% de los comercios consultados no cubrieron sus costos operativos. En líneas generales, la modalidad de ventas on-line que es la única permitida hasta el momento, no superó el 10 %. Los rubros con mayor caída son indumentaria, calzado y electrodomésticos. Además, los que resultaron más afectados fueron los comercios de los departamentos alejados, con grandes posibilidades de no continuar en actividad, según la entidad.