La mayor experiencia de creación de ideas emprendedoras de la Universidad de Málaga, Flash Session Hackathon, reunió la semana pasada en Link by UMA a 80 estudiantes que, durante tres días, estuvieron trabajando bajo la supervisión de 25 mentores en sus ideas de negocio y allí dos jóvenes cauceteros se quedaron con el premio mayor.



La mejor valorada fue una prueba de diagnóstico temprano de cáncer de próstata, presentada con el nombre de ‘TESTEA VIDA’, que se llevó el primer premio, consistente en mil euros, un año en la incubadora de proyectos emprendedores de la UMA -espacio LINK- y una beca de estudios de máster de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP) para sus tres integrantes, todos estudiantes del máster BAT de la UMA.

Entre los miembros se encuentran Leandro Frías y Paula Mercado, dos jóvenes cauceteros que viven desde hace un tiempo en España, junto a un chileno. "Durante este evento full time trabajando en nuestro proyecto, pude aprender de distintos mentores con el fin de poder hacer realidad nuestro objetivo. Se llama Testea Vida, un kit de PSA, que es igual a un glucómetro, que con una gota de sangre mide los niveles de PSA en sangre con un nivel de corte de 4 Ng en el que el resultado te da positivo o negativo, en el cual nosotros te guiaremos y haremos seguimiento especializados con urólogos. Los pacientes lo podrán pedir a través de una página web, resolviendo la problemática de la escasa visita a urólogo de los hombres, ya que, según las estadísticas, visitan al urólogo para chequeo 1 vez cada 10 años, además sabiendo que el de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial y en España", explicó Mercado.

El segundo y tercer premio fueron a parar a ‘PLAYINSIDE’ y ‘SMART PADEL’ respectivamente. El primero es un medidor de resultados y estadísticas de videojuegos en tiempo real de equipos de eSports a nivel amateur cuyo objetivo es que los grandes equipos puedan fichar talento o crear canteras. Para sus integrantes, cinco estudiantes de diferentes cursos de Ingenierías y ADE, un premio de 600 euros, una beca de estudios de máster y un año de incubadora en Espacio Link.



También tendrán un año de incubadora, así como un premio en metálico de 300 euros, los responsables del proyecto ‘SMART PADEL’, que busca mejorar el entrenamiento en pádel con el uso de loT en las palas gracias a una app que estudia los golpes de dichas palas inteligentes. Sus cuatro promotores son dos estudiantes del máster BAT y dos de 3º del Grado en Marketing e Investigación de Mercados.



Líderes y comunicadores

Además de estos premios grupales, el hackathon repartió premios individuales a los participantes que demostraron ser mejores líderes, comunicadores, creativos o innovadores. Por un lado, tres ayudas de hasta 1.500 euros para participar en el ‘Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp’ (BMOE) fueron para integrantes de tres proyectos diferentes: ‘Olympic Health’ (método no invasivo que mide el nivel de glucosa en diabéticos mediante la saliva), el ya mencionado ‘PlayInside, y Sense’ (un dispositivo de pantalla, olor, sonido e imagen para que las personas con problemas visuales puedan disfrutar de obras pictóricas).



Por último, otros cinco estudiantes se llevaron también ayudas de 400 euros, más gastos de inscripción, para participar en la ‘European Innovation Academy’, en Portugal. Tres de ellos han trabajado en el proyecto ‘PRIDE+’, una plataforma streaming de contenidos especializados en LGTBIQ+. Los otros dos premiados son integrantes de ‘Take Your Chance’ (proyecto que busca potenciar softskills en universidades y Pymes mediante un programa de visualización del talento juvenil) y ‘CyberCrin Media’ (plataforma que ofrece servicios de seguridad para influencers).



Durante el hackathon, los participantes estuvieron acompañados en todo momento por más de 25 mentores y mentoras de NiceHop, Mainfor, Mercenarios de la comunicación, Ecodec, Demium, Wevoice, Dabooty, AMCO, Club de Oratoria y Universidad de Málaga, que cubrieron múltiples áreas de conocimientos, como marketing digital, economía, oratoria, videojuegos, gestión de proyectos, entre otras.



En esta segunda edición de Flash Session se inscribieron 330 estudiantes de la UMA (entre grado, posgrado y titulaciones propias) de los que se seleccionaron 80. Divididos en dieciséis grupos multidisciplinares, los participantes han trabajado sin descanso durante tres días en la última planta del edificio ‘The Green Ray’, convertido así Link by UMA en un hervidero de ideas en el que siempre prima el buen ambiente.