Pasan los días y cada vez son más los sanjuaninos que se anotan para entrar a la casa de Gran Hermano. En esta nota presentamos a Matías González y Pablo García. El primero de ellos admitió tener una vida "muy rara", mientras que el otro armó un videazo, cargado de mucho humor y creatividad.

El de la vida "rara" es Matías González. Tiene 34 años y vive en Capital. "Me considero una persona muy divertida, me encanta joder, me encanta bailar, me encanta escuchar música, me encanta el fútbol", afirma en el comienzo del video que realizó para el casting, en el que revela que es fanático de Karol G. Luego agrega que "tengo una historia de vida muy extraña, muy rara", para pasar a contar que es adoptado: "Gracias a mis papás que tengo hoy tengo una vida enorme, una vida linda". Según sus palabras, de no ser por ellos "en estos momentos estaría vendiendo cartones en la calle".

El otro postulante sanjuanino confirmado es Pablo García, quien confeccionó un video de poco más de dos minutos cargado de buenas bromas y mucha ocurrencia. En él, por ejemplo, imita a su madre, deja las puertas abiertas al amor, se disfraza de payaso, baila y toca la guitarra.

"Soy más sanjuanino que gorrear", dice. Agrega que dentro de la casa podría cocinar delicias de nuestra provincia como pachatas, semitas, punta de espalda y sopaipillas. ¡Mirá!

YA HAY OTROS SANJUANINOS ANOTADOS