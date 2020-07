Los nuevos criterios que definió la Nación para ayudar a las empresas a pagar los salarios en la crisis desatada por la pandemia tiene afligida a la mayor porción del trabajo privado sanjuanino: la industria y el comercio, que ya anticipan que al no poder acceder van a tener problemas para pagar el sueldo de julio. Dicen que no podrán tomar los nuevos ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción), porque este mes vienen con más restricciones y en cambio ofrecen préstamos para las empresas (ver Claves).

Los empresarios dicen que no podrán exhibir una menor facturación entre junio 2020 frente a junio 2019, por la inflación, como se exige ahora, y además indican que tampoco van a endeudarse para tomar el ATP en forma de crédito que ofrece el Estado, por tres motivos: aún tienen préstamos de este tipo por saldar en el banco que tomaron al inicio de la cuarentena, no han recobrado el nivel de actividad anterior y hay incertidumbre por la recuperación en el futuro.

El comercio y la industria en San Juan agrupan a unos 32.000 empleos, casi el 45% de los 71.700 trabajadores con empleo registrado, según los datos difundido este mes por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del Ministerio de Trabajo de la Nación. Para los industriales, la inflación de alrededor del 50% en el ultimo año imposibilitará el acceso al ATP. ""No es fácil encontrar empresas que con una inflación del 50% facturen nominalmente lo mismo o menos que junio del año pasado", indicó el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Hugo Goransky, quien también advirtió que las empresas tendrán que tener "cautela" y ver las condiciones para acceder al crédito ofrecido. No obstante, el líder fabril consideró "importantes e interesantes" las herramientas que está poniendo a disposición el Gobierno para que la producción pueda seguir a flote.

Daniel Cano, vicepresidente de la entidad, evaluó que al menos hay un tercio de la industria que está facturando "mucho menos" que el año pasado en pesos y que sin el ATP no pueden pagar, otro tercio de empresas que están en una situación económica muy comprometida y otro tercio que están trabajando en los niveles previos a la pandemia. Agregó que tomar créditos para pagar sueldos es "mala política porque hoy día podés zafar pero vas a estar pagando intereses y el problema es que hoy en día no se ve un futuro muy cercano para el fin de la pandemia". Gustavo Fernández, otro integrante de la UISJ, consideró que debido a la apertura que hay en San Juan "va a ser difícil encontrar empresas que no hayan facturado más en 2020 que en 2019", y respecto a los créditos, dijo que las que están en condiciones ya lo pidieron "y no creo que una empresa se siga endeudando para pagar sueldos". En el sector comercial tampoco ven la posibilidad de acceder a la ayuda por el efecto inflacionario y advierten que los salarios seguirán a los tumbos porque no se tomarán créditos.

Marcelo Vargas, gerente del área Comercio de la Federación Económica (FESJ), consideró que salvo algunas excepciones en general no hay ánimo para tomar créditos, porque no hay expectativas de reactivación. ""Van pagando el alquiler como pueden, el aguinaldo como pueden y el sueldo como pueden, y están con sueldos atrasados", dijo. Sin embargo, el presidente de FESJ opinó que es buena idea tomar los créditos que ofrece el Estado "porque no van a afectar el patrimonio de la empresa y son muy baratos". Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio, coincidió en que el sector no muchos negocios tienen condiciones de acceder al ATP, y anticipó que no se tomarán créditos porque la recuperación "está siendo lenta".

Claves de la ayuda este mes

Monto unificado

El ATP anterior pagó hasta 2 salarios mínimos a firmas de zonas con cuarentena restringida, y la mitad al resto del país. Ahora se deja de lado esa diferencia y se unifica el aporte en 1,5 salario mínimo, $25.312.

Sectores críticos

Los sectores "críticos" que continúan con sus actividades frenadas por la pandemia -turismo, entretenimiento, cultura, salud y deportes- percibirán una ayuda equivalente a hasta 2 salarios mínimos hasta diciembre.

Montos a prestar

El monto del préstamo que recibirá cada empresa que lo solicite se calculará en función de la masa salarial, a razón de 1,2 salarios mínimo por cada trabajador registrado. En cuanto a la tasa irá de 0 al 15%.

Facturación

Para el pago de los sueldos de julio la nueva condición que se establece para que las compañías puedan entrar es que la facturación del mes de junio 2020 del solicitante no supere a la del mismo mes de 2019.

Créditos

Las empresas que hayan facturado hasta hasta 30% más que en junio 2019 no calificarán para el aporte estatal al salario pero sí podrán solicitar un crédito subsidiado con tres meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas.

Tasas de interés

Ls pymes que hayan facturado entre 0 y 10% más que en junio de 2019, tendrán tasa cero. Facturación entre 11% y 20% más: tasa 7,5%. Las que facturaron con un aumento del 21% al 30%, el interés será del 15%.

El sector público, otra realidad



Quienes siguen sin problemas para cobrar sus salarios en pandemia son los trabajadores públicos, ya que el Ministerio de Hacienda ayer informó el calendario de pago, que se cumplirá entre el 4 y 6 de agosto próximo. Eso sí, para mantener el Distanciamiento Social y evitar la concurrencia masiva a los cajeros, los pagos se harán en varios días, por terminación de documentos: los terminados en 0, 1 y 2 cobrarán el martes 4, los documentos terminados en 3, 4 y 5, cobrarán el 5 y los terminados en 6, 7, 8 y 9, el próximo 6 de agosto. Asimismo, se recordó que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, por lo que se solicita evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados, usar tapabocas y mantener dos metros de distancia entre personas. También se puede extraer dinero con con tarjeta de débito en supermercados y estaciones de servicios.