En las últimas horas trascendió un comunicado firmado por 36 directores de escuelas secundarias de la provincia, en el que se afirmaba que no entregarían las planillas con la inasistencia de los docentes que vienen adhiriendo al paro. Ante la situación, desde el Ministerio de Educación informaron que, si eso sucede, corre riesgo la liquidación de los sueldos.

"Nosotros hemos visto esa información de modo informal. No hemos recibido ningún comunicado oficial firmado, solamente una planilla que se pasó por Whatsapp con nombres y el texto, pero no firmada", comenzó aclarando la secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera de la cartera educativa, Daniela González.

Sin embargo, indicó que, "independientemente de que llegue ese comunicado de modo formal, hay que tener en cuenta que una de las funciones del director es enviar la planilla de novedades con las asistencias. En caso de que no hagan ese envío, no vamos a tener cómo liquidar los haberes. A esa planilla la necesitamos sí o sí para poder liquidar".

En cuanto a la posibilidad de que en lugar de no enviar las planillas de asistencias, los directivos las envíen pero no coloquen las inasistencias de quienes hacen paro, la funcionaria afirmó: "Nosotros, en el área administrativa financiera, tenemos que tomar lo que el director de cada escuela nos pasa, porque es un medio oficial. Si están falseadas no seríamos nosotros quienes tendríamos que tomar medidas, sino las autoridades del Ministerio. Pienso que eso se tendrá que resolver de modo legal".

Para finalizar indicó que, "los directores de las escuelas tienen tiempo hasta el 13 de marzo -próximo lunes- para enviar las planillas".