Cuando comenzaron a realizarse, hace un par de años, fueron creciendo y generando un abanico de opciones y rubros requeridos que se habían convertido en un nicho muy atractivo. Sin embargo, las restricciones por la pandemia y la imposibilidad de haber cursado con normalidad en 2020 le pusieron un freno. De todos modos, en plena etapa de cierre del ciclo lectivo, las fiestas de egresaditos volvieron con todo y son furor, incluso por estos días es prácticamente imposible encontrar una finca o quincho con pileta o incluso algún animador infantil, indicaron las fuentes consultadas.

La fiesta de egresaditos son la versión mini de la egresados de Secundaria. Se trata de la celebración no sólo de los alumnos que finalizan la Primaria sino también de los Nivel Inicial. Y son mucho más descontracturadas, puesto que se trata de agasajos que en general son pool party, es decir, con pileta; y los egresaditos incluso deben llevar muda de ropa.

"Empezaron a hacerse mucho más frecuentes hace unos años. No es que no se hacían, sino que los padres entonces comenzaron a delegar la organización del evento a empresas, que por supuesto ofrecen el servicio completo. Las fiestas de egresaditos tienen un menú más simple que las de egresados de Secundaria, no faltan las piletas, las barras de jugos o helados y el DJ. El rango de las opciones puede rondar de los 2.500 a 2.800 pesos, aproximadamente y por persona, pero la cifra varía de acuerdo a la cantidad de chicos y los servicios requeridos", indicó Esteban Vázquez, integrante de CETE, una entidad que agrupa a empresarios de técnica y eventos.

La convocatoria para despedir el Jardín de Infantes o la Primaria incluye no sólo los chapuzones en la pileta, en el caso de haber contratado un complejo con esta infraestructura, que de acuerdo a la cantidad de horas y el total de personas parte de los $12.000; sino también food truck con hamburguesas, panchos o pizzas, además de una barra con jugos y gaseosas, un candy bar o la tradicional mesa dulce. En general también se puede sumar otra barra de bebidas para los padres, además de la música y también cabinas de fotos.

Algunas promociones de egresaditos alquilan el servicio de un mago, de titiriteros o de personajes de super héroes, mientras que son infaltables los animadores, que habitualmente son profesores de educación.

Este crecimiento incluso gestó empresas de animación, como KKids. "Como tenemos buenas temperaturas, hacemos juegos con agua. Si en la fiesta hay pileta la aprovechamos y hacemos postas, jugamos con pelotas o redes; y si no, tenemos chaya, bombitas, toboganes o pisos enjabonados. El servicio básico, para 25 alumnos, cuesta $7.000 y luego el valor varía de acuerdo a lo que soliciten y la cantidad de personas", indicó Noelia Zacarías, propietaria de KKids Compañia de Eventos Infantiles.

El Nivel Inicial ya terminó el ciclo lectivo 2021 y la semana que viene lo hará Primaria, aunque los chicos ya casi no estaban yendo a clases y han sido jornadas ideales para despedir el año. Ya sean con una empresa de eventos contratada o que madres y padres se pongan al hombro la organización de la fiesta de egresaditos, entre quien despide su etapa, mamá y papá y un hermano, el presupuesto para asumir la celebración parte de los $9.000 y $10.000 en adelante.

Después de la apertura

Fue a partir del 16 de septiembre que el Comité Covid habilitó los boliches y permitió hacer bailes en las fiestas, por lo que entonces comenzaron a cerrarse contratos para organizar celebraciones de egresados tal como siempre se hicieron. Además del fenómeno de los egresaditos, las celebraciones por la finalización de la secundaria coparon las habituales cinco semanas de su desarrollo. Así, entre noviembre y diciembre los empresarios del sector vienen organizando unos 10 eventos por semana, por lo que trabajan a tope luego de haber pasado por una situación crítica en 2020.