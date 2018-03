¿Hay discriminación de género a la hora de tomar personal?, ¿se contrata a la mujer más por la apariencia que por la capacidad?, ¿incomoda que la mujer llegue a cargos jerárquicos?, ¿se avanzó en hacer valer los derechos femeninos?, ¿la maternidad es un impedimento para desarrollarse laboralmente?. Estos son algunos de los cuestionamientos que saltan cuando se trata el tema mujer-trabajo. Es por eso que una encuesta reveló datos interesantes tales como que 4 de cada 10 sanjuaninos cree que se recompuso el salario de las mujeres en los últimos años o que el 75% de los encuestados opina que en las últimas tres décadas se avanzó mucho en cuanto a hacer valer los derechos femeninos. Esto sale a la luz hoy, que se conmemora el Día Internacional del la Mujer.



Los datos surgieron de la muestra realizada por IOPPS entre 410 casos de los cuales 205 fueron varones y 205, mujeres. La encuesta fue domiciliaria, cara a cara.



Un ítems que se consultó fue el relacionado a la discriminación de género a la hora de contratar nuevo personal. El 46% cree que sí se discrimina, pero menos que antes. Por otro lado, y en relación al aspecto físico, casi la mitad de los encuestados opinó que a la mujer se la contrata más por la apariencia física que por la capacidad. Otro dato interesante es que el 38,2% de la gente considera que al varón le molesta que la mujer escale laboralmente. En este punto, el 35% de los varones consultados contestó afirmativamente, mientras que en las mujeres el porcentaje fue del 41,4%. En relación a esto también salió a la luz que el 38% considera que a algunos varones les molesta que la mujer gane más dinero que el hombre. En consonancia a esta postura, el 42% afirmó que a los varones les molesta que una mujer tenga un cargo jerárquico, el 24% dijo que no tiene importancia. Por otro lado, a la mitad de los consultados le resultó indistinto tener que elegir un género determinado a la hora de buscar trabajadores. En cuanto a que las mujeres realicen trabajos que antes sólo eran exclusivos de los varones, la encuesta lanzó el siguiente resultado: el 39% dijo que sí era positivo, el 35% dijo que esto dependía de las tareas y el resto opinó que no era positivo. Las oportunidades de trabajo también fue un punto que se lanzó a la mesa a la hora de que los sanjuaninos salieran a opinar. El 21% consideró que tiene menos oportunidades, mientras que el 42,2% dijo que tiene más y el resto afirmó que posee las mismas posibilidades. A esto se sumó que más de la mitad de los encuestados dijo que las mujeres son igual de eficientes que los varones y que además son más honestas. La maternidad fue otro ítems que se puso en el banquillo entre los sanjuaninos. Al respecto, el 44,8% opinó que en algunos casos la maternidad es un impedimento para que las mujeres accedan a un trabajo, el 33,5% dijo que siempre y el resto opinó que no influye.



Por otro lado, el 40% afirmó que la mujer es acosada laboralmente, al igual que hace 30 años. Y la mitad de los encuestados consideró que se las respeta igual que siempre.



Diario de Cuyo rescató cuatro historias de mujeres que desde hace más de 3 décadas trabajan en el ámbito de la educación, de la seguridad, de la política y de la salud. Graciela Suárez, Silvia Aliaga, Mary Garrido, Alejandra Venerando coincidieron en que la capacidad laboral de la mujer fue lo que derribó la barrera de la discriminación. Y si bien falta mucho por caminar, en los últimos 30 años, cosecharon muchos logros.



Los actos



Durante todo el mes de marzo, en los 19 departamentos habrá distintas actividades para conmemorar el Día de la Mujer. Desde talleres hasta maratones, concursos y muestras artísticas servirán para reivindicar los derechos femeninos.