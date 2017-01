Como lo había anunciado hace unos días la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la provincia, los colectivos comenzaron a cobrar más caro a quienes pagan el boleto papel.



El pasaje de primera sección que costaba 6,75 pesos aumentó a 10 pesos. Ante esta situación DIARIO DE CUYO realizó una encuesta en las paradas de colectivo entre 100 pasajeros de micros. De las personas consultadas, el 40% dijo que no usa el sistema electrónico. De este 40%, el 87,5 %, es decir 35 personas, aseguró que adquirirá la SUBE para ahorrar dinero.



De esta forma, el objetivo que se planteó Tránsito (que es que para marzo todos usen la tarjeta) comenzó a tener resultados positivos.

La SUBE se usa en San Juan desde hace más de 1 año. Sin embargo, hay muchas personas que aún continúan utilizando el boleto papel. Según la encuesta realizada entre 100 pasajeros, el 60% (60 personas) paga sus boletos con la SUBE, mientras que el resto, el 40% (40 personas) de los encuestados no la usan y siguen pagando en efectivo. Desde Tránsito dijeron que según encuestas propias, el 55% de los pasajeros ya paga con SUBE.



Del 40% que paga con el sistema viejo, el 87,5% aseguró que estaba al tanto del aumento del boleto de colectivo y que debido a esta modificación comenzará a usar la SUBE. Sin embargo, el 12,5% restante dijo que no cambiará de sistema.



Esta minoría argumentó que no comprará la SUBE porque no viajan habitualmente en colectivo y les resulta más fácil pagar en efectivo. ‘Compré la SUBE hace un montón, pero nunca la usé. Ahora voy directo a buscar dónde cargarla, porque no quiero pagar de más.



Hay veces que tengo que pagar 8 pasajes y no me va a alcanzar la plata‘, dijo Daniela Trigo, que es de Campo Afuera, Albardón. Al igual que ella, muchas personas dijeron que no la compraron anteriormente por comodidad, porque no sabían cómo usarla, porque no viajan tan seguido en colectivo o porque escucharon que cargarla era ‘un verdadero lío‘.



Desde Tránsito informaron que el boleto papel de primera y segunda sección cuesta ahora 10 pesos, mientras que el de tercera aumentó a 11. A la vez dijeron que si bien con SUBE las tarifas no se incrementaron, a partir de febrero costarán 8,20 pesos y 9 pesos, los de primera y segunda sección, y los de tercera, respectivamente.

CECILIA CASTRO - Rawson



“Voy a comprar la SUBE porque yo pago todos los días los boletos míos y de mis dos hijos. Se me va a elevar mucho el presupuesto diario si no lo hago”.

MARTÍN VASCONCELLO - Rawson



”No tengo la SUBE y tampoco la voy a comprar. Me parece innecesario porque 10 pesos no me parece caro. Además, no viajo tan seguido en micro”.

NATALIA LÓPEZ - Rawson



“En realidad no sé por qué nunca compré la tarjeta. Creo que fue por cómoda, pero ahora la voy a comprar y cargar, porque 10 pesos es mucho”.

MARÍA CASTRO - Chimbas



“Si bien no viajo muy seguido la voy a comprar porque me gusta ahorrar. Es innecesario hacer un gasto extra si podemos pagar menos en el boleto”.

MARIELA RICO - Pocito



“Tengo la tarjeta, pero me olvido de ponerle crédito. Ahora pagué en efectivo el micro, pero estoy esperando para cargarla porque no quiero pagar de más otra vez”.