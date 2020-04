La comisión es interdisciplinaria, por lo que la integran funcionarios de cada una de las carteras del Ejecutivo, miembros del Legislativo, del Judicial y de las distintas cámaras empresariales. Si bien no tiene nombre, quienes participan la denominan Comisión Poscuarentena, y el objetivo que tienen es claro: preparar a la provincia ante el levantamiento o no de la restricción de más actividades productivas, que servirá para reactivar la economía, y, a la vez, evitar que se propague el coronavirus. Así, el comité definirá acciones y pasos a seguir para cada uno de los rubros, sectores, industrias y actividades locales y, a la vez, que haya la menor cantidad de contagios posibles. El que encabeza la movida es el gobernador Sergio Uñac. La idea, según comentaron fuentes del oficialismo, es empezar a planificar qué hacer con la economía sanjuanina más allá de la decisión que tome la Nación sobre levantar o no la cuarentena luego de Semana Santa.



La comisión comenzó a trabajar esta semana cuando el mandatario se reunió con los empresarios representantes de distintos sectores, encuentro en el que participaron los funcionarios de cada uno de los ministerios. Por Casa de Gobierno ya pasó la Cámara Minera, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio de San Juan, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Servicios Mineros, y no se descarta que haya más encuentros en los próximos días.



De acuerdo a lo que se pudo conocer, la comisión trabaja bajo la hipótesis de que para los siguientes siete días y la próxima quincena, se conocerá el pico de la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que mañana comiencen a hacerse testeos de la enfermedad en San Juan. Además, desde el Gobierno estiman que, amén de lo que diga Nación sobre si la cuarentena finaliza el 12 de abril o se extiende más días, hay algunas actividades que, con las precauciones correspondientes, estarán en condiciones de activarse.



Sobre esa reactivación, una fuente calificada indicó que "la idea es no improvisar, sino que se tenga preparado un andamiaje de normas y prevenciones para que todo sea ordenado. No queremos trabajar a partir de que se libere tal o cual actividad sino cómo debe ser, con un desarrollo controlado, paulatino, preventivo y con protocolos para cada actividad".



Bajo ese marco, las autoridades piensan que se puede ganar tiempo y que los empresarios adquieran la mayor cantidad de elementos de seguridad, con mayor tecnología a los actuales y que el Gobierno les ayude a adquirirlos, todo para garantizar seguridad para los trabajadores. Además, no se descartan controles mixtos, realizados por el Ejecutivo y por los empresarios.



Un punto central que destacaron las fuentes es que la provincia al tener sus cuentas equilibradas, estaría en mejores condiciones que otros distritos. Incluso, no se descarta que la provincia pueda comenzar a producir bienes que requieran otras provincias y que se puedan distribuir en la región, ya que una posibilidad es que la administración de Alberto Fernández levante la cuarentena por zonas en el país.



Sesión en Diputados



Se espera que esta semana haya sesión en la Cámara de Diputados. Entre los temas a tratar, estará la ayuda económica que el Ejecutivo le distribuirá a los municipios. Son 100 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Región, que se nutre de un porcentaje los fondos de coparticipación municipal.