Ayudar a los animales a que vuelvan a su hábitat natural es uno de los objetivos principales que tienen Parque Faunístico, en Rivadavia. En este contexto, autoridades del Faunístico dijeron que están trabajando en un proyecto para hacer un centro de conservación de cóndores que esté lejos del contacto con los seres humanos. Silvina Adárvez, la secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rivadavia, comentó que el objetivo de este centro es que los animales puedan ser rehabilitados y puedan volver a su hábitat lo más rápido posible y no corran nuevos riesgos. "La idea es que se rehabiliten lo más rápido posible y que la gente que visita el parque no esté en contacto con ellos, para que los cóndores no se acostumbren a la presencia humana. Esto, para que corran menos riesgo de ser recapturados nuevamente después de ser liberados", dijo la funcionaria.

El trabajo de protección de los cóndores no es algo nuevo para el Faunístico. De hecho, San Juan tiene una de las 7 de parejas reproductivas que hay a nivel nacional, quienes en dos oportunidades tuvieron pichones. Uno de ellos aún vive en Faunístico y está esperando su liberación en el Sur Argentino. Además, el faunístico trabaja con la fundación Bioandina, que es quién representa a nivel nacional y sudamericano la conservación de los cóndores. Es por esto que en contacto con ellos empezaron a idear este centro de rehabilitación de cóndores en el que no haya presencia humana.



AVES

700 aves fueron liberadas en los últimos dos años. Desde benteveos y diucas hasta cóndores. La mayoría era tenida ilegalmente.



"La idea es que armemos un lugar que no esté abierto al público y que solo este habilitado para el trabajo de profesionales, que serían los que se encargarían de cuidarlos, rehabilitarlos, curarlos y alimentarlos. No se necesita una gran infraestructura, porque solamente necesitaremos cerrar con tela el espacio para que los cóndores tengan su libertad dentro de ese lugar y no tengan el contacto con los humanos y no aprendan que son ellos quienes los alimentan. La idea es a trabajar a contra turno. Es decir, dejarles la carroña cuando ellos duermen, para que se alimenten y la busquen después", agregó la funcionaria. Mientras que Iván Simoncelli, el director del Parque Faunístico, comentó que el trabajo que ellos realizan con los cóndores es muy importante, durante todo el año.



En lo que va de este año ya recibieron 4 cóndores con vida, y dos que habían fallecido envenenados. "Los dos que llegaron en enero envenenados fueron liberados hace muy poco en Angualasto. Después recibimos un macho desde Jáchal y una hembra de Iglesia, que los estamos recuperando aún", dijo y comentó que en los últimos 2 años hicieron la liberación de 10 cóndores adultos en el departamento de Iglesia.