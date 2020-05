Cuando se aproximan los días más fríos y aumentará la demanda, se da una situación en la que una garrafa de gas de 10 kilos, la más comercializada, cuesta en cualquier almacén de barrio unos 570 pesos. Para evitar los sobreprecios y las avivadas de algunos comerciantes, la Dirección de Defensa al Consumidor, tras un acuerdo con la distribuidora YPF, pondrá en marcha un plan para llevar las garrafas a todos los departamentos y al mismo precio, 355 pesos, un 60% más barata que el costo actual. El martes arranca el cronograma, negociado con los municipios, con el reparto a vecinos de Capital y Angaco.

La intención es que no se repita la experiencia de años anteriores en los que, por ejemplo, los vecinos de zonas alejadas podían llegar a pagar hasta el doble que en el Gran San Juan. Ahora el precio será uniforme en toda la provincia y cualquier comerciante que sea detectado cobrando un valor superior será multado, con sanciones que parten desde los 5.000 pesos y hasta le pueden clausurar el negocio.

La garrafa de 15 kilos costará 530 pesos, cuando en la actualidad su valor oscila en los barrios en los 720 pesos, un 36% más cara.

"Para poner en marcha el programa hemos acordado la forma de distribución con todos los intendentes", dijo Javier González, titular de Defensa al Consumidor.

El organismo provincial llegó a un acuerdo con la distribuidora YPF, que suministra las garrafas. El sistema incluye que el camión de la distribuidora llegue al lugar ya acordado con los intendentes, que puede ser una sede municipal, una unión vecinal o un Centro Integrador Comunitario (CIC), de acuerdo a un cronograma ya establecido (ver infografía). El vehículo, que transportará 180 garrafas en total, 100 de 10 kilos y 80 de 15 kilos, permanecerá unas dos horas en el lugar o hasta agotar el stock. El vecino deberá concurrir con el envase respectivo y abonar el importe requerido. En el caso de los comerciantes, cada uno deberá acordar con la distribuidora la provisión de garrafas con un margen que les permita comercializarlas al valor máximo que exige el Gobierno provincial.

González explicó que algunos jefes comunales analizan la posibilidad de adquirir un stock y almacenarlo en algún depósito municipal. Pero, además, de hacer falta, el cronograma se podrá ajustar de acuerdo a la demanda.

Para evitar la aglomeración de personas en tiempos de pandemia, está previsto un protocolo que incluye la presencia policial en el operativo, que puede ser reemplazado por integrantes de la policía municipal. También debe haber empleados municipales, que estarán encargados de distribuir alcohol en gel en las manos a cada persona y entregar números a la gente a medida que vayan llegando, para que en la fila, que deberá respetan el distanciamiento social, no haya más vecinos que la cantidad de garrafas que se van a vender. Las personas no pueden ir acompañada de familiares o niños al lugar, además de la obligatoriedad de usar tapaboca. Quien no lo tenga no podrá hacer la cola ni comprar la garrafa, según las disposiciones previstas.

A cada jefe comunal se les ha pedido que difundan el calendario previsto, a los efectos de que la campaña tenga éxito, dijo el director.

Para el caso de que cualquier persona detecte que a partir del martes el valor de la garrafa supera los 355 pesos para la de 10 kilos y los 530 pesos para la de 15 kilos, puede realizar la denuncia al 08003333366 de Defensa al Consumidor. Es importante que el comprador tenga un ticket para comprobar la irregularidad o en caso contrario los inspectores intervendrán para determinar la irregularidad. También los inspectores municipales están habilitados para hacer las verificaciones porque ya se estuvieron capacitando para el control del programa de Precios Máximos.

La Ley de Emergencia Sanitaria y su decreto reglamentario, del pasado 24 de marzo, establecen que los precios máximos de la garrafa de gas permanecerán sin modificaciones durante 180 días, es decir 6 meses, como parte de las decisiones adoptadas durante la pandemia.

"Vamos a controlar los precios para que el valor de la garrafa sea igual para todos".

JAVIER GONZÁLEZ - Defensa al Consumidor

Camión

180

Es la cantidad de garrafas que transportará cada vehículo a los puntos acordados con los intendentes en los departamentos, 100 de 10 kilos y 80 de 15 kilos.

El programa de subsidios que tiene la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene un programa de subsidios para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural. El monto mensual para el gas es fijado por la Secretaría de Energía y todos los meses se realiza un control para definir el mantenimiento del subsidio. Desde julio de 2019 el monto es de 183 pesos por garrafa.

Los beneficiarios son aquellas personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

Entre los requisitos se encuentran que ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre y se considerarán los ingresos del grupo familiar, a partir del mayor ingreso, el cual no debe superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

El monto mensual del subsidio por gas es fijado por la Secretaría de Energía y varía en función del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y del calendario estacional.

El trámite se puede hacer por internet, ingresando a Mi Anses.

Cabe señalar que, en el caso de que el solicitante viva en una provincia o localidad con red de gas natural pero la vivienda no tiene conexión del servicio, se deberá adjuntar una constancia de la empresa prestadora del servicio que indique que la vivienda no tiene conexión de gas natural en el domicilio correspondiente.

Esta ayuda es adicional al plan oficial con precios máximos.