El próximo viernes 21 de mayo vence el Decreto de Necesidad y Urgencia nacional para hacerle frente a la escalada de casos de coronavirus y al que San Juan adhirió parcialmente restringiendo, por ejemplo, las reuniones sociales pero no las familiares.

Sobre la última actividad volvió a hacer foco el Gobierno provincial y el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, no descartó que se suspendan aunque hay que esperar cuál es la decisión del presidente Alberto Fernández para analizar cómo se aplicará en San Juan.

En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario sostuvo que “en las reuniones sociales y familiares es donde está el relajamiento de las normas básicas de protección frente a la pandemia y es incontrolable. No hay uso de tapaboca ni distancia social, por lo que son grandes vectores de contagios”.

En el mismo sentido, Munisaga dijo que “una restricción de las reuniones familiares es difícil de controlar si no hay voluntad de la sociedad y no hay forma de hacerla efectiva porque no podemos poner un policía en cada domicilio. Por eso debemos hacer el esfuerzo entre todos y dejar las reuniones por un tiempo”.

Por último, dijo que “la restricción de circulación sigue siendo de 1 a 6 pero no garantiza que no se hagan reuniones sociales o familiares. De nada sirve prohibir otras actividades si vamos a seguir juntándonos”.