Gracias a la repercusión en las redes sociales de un video donde se ve a 4 hermanitos solos en un rancho y en condiciones de extrema pobreza, y que divulgó gente que pedía colaboración para ellos, la Dirección de Niñez tomó conocimiento del caso e intervino en el mismo. Según Sergio Bustamante, a cargo de esta dependencia, se trata de 4 hermanitos de 8, 6, 4 y 2 años que viven con su padre, luego de que la mamá se fuera de la precaria casa en la que viven, en la localidad de Carpintería, en el departamento Pocito.

El funcionario también agregó que ya se está trabajando con los organismos pertinentes para asistir a esta familia desde todos los ámbitos. 'Por ahora los niños van a permanecer con su padre porque es un hombre que muestra voluntad por cuidarlos y mantenerlos, aunque no tiene recursos necesarios. No tiene un trabajo estable y hace changas y por eso a veces lo niños se quedan un rato solos, pero hay familiares dispuestos a cuidarlos. Aparentemente están bien de salud, pero los 3 que tienen edad escolar no están yendo a la escuela, y uno no tiene el DNI. Por eso vamos a trabajar en darles asistencia integral, incluso mejorando las condiciones edilicias de su vivienda', dijo Bustamante.

El funcionario agregó que se enteraron del caso por las redes sociales e instó a la gente que en lugar de viralizar estas situaciones, primero las comunique al 102 para que el Estado pueda intervenir y asistir sin pérdida de tiempo.