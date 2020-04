La Corte de Justicia dio a conocer ayer algunos detalles del mecanismo que comenzará a aplicar desde el lunes, luego de que finalice la feria extraordinaria que dictó hasta el 30 de este mes. Según explicó la presidente del máximo tribunal, Adriana García Nieto, la apertura será parcial y aquellos procesos que estén habilitados podrán gestionarse a través de una página web especial que el Poder Judicial habilitará para los abogados, a menos que sea estrictamente necesario un acto presencial. Es decir, no todas las actuaciones estarán disponibles, serán sólo algunas y no en todos los fueros. Además, si bien la reanudación está prevista para el lunes, la medida está supeditada a que no haya modificaciones en la cuarentena que anunció el presidente Alberto Fernández y que dictó el Gobernador a nivel local. De no haber novedades, la aplicación web se lanzará esta semana, al igual que la acordada en la que se conocerán los detalles de cómo será la apertura judicial.

En principio, según adelantó García Nieto, los procesos que estarán habilitados serán las ejecuciones de sentencias que involucran a una o más partes y que permite la regulación de honorarios si la resolución queda firme; los sucesorios que se tramitan en los juzgados de Paz y en los Civil; y la homologación de acuerdos dentro del fuero Laboral. También habrá movimiento en el Comercial Especial y el Contencioso Administrativo, aunque no quedaron aclarados. Así, habrá un cúmulo de actos judiciales en el que comenzarán a correr los plazos procesales, algo que hasta hoy está frenado por la feria judicial extraordinaria.

La presidente indicó que la Corte se encuentra trabajando en la acordada que regulará el sistema, por lo que hay algunas definiciones que no han tomado. La ministra si indicó que los procesos que estarán habilitados son aquellos que "exigen menos asistencia física de profesionales a Tribunales", por lo que "luego veremos cómo podemos ordenar aquellos más voluminosos".

Por otro lado, el sistema digital se denomina Mesa de Entrada Virtual y estará disponible en la página oficial del Poder Judicial, a más tardar, a fines de esta semana. La aplicación permitirá que los abogados pidan turnos, presenten escritos, demandas, ver presentaciones y los turnos solicitados. Al pedir un turno para ir a un juzgado, el sistema brindará un comprobante, documento que deberá ser exhibido para ingresar a Tribunales. Además, según se pudo conocer, cada letrado podrá solicitar ver hasta 10 expedientes por juzgado. Ese material le será preparado una vez que pida el turno.