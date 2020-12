El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este verano habrá que estar particularmente atentos a “lluvias y/o tormentas localmente intensas que puedan provocar diferentes tipos de daños o inconvenientes en forma temporal”.

Ayer por la tarde repentinamente cayó granizo en San Juan, tomando a varios por sorpresa. Según el pronóstico extendido que publicó para diciembre, enero y febrero el SMN, este tipo de sucesos van a producirse en Cuyo y NOA. Por eso, sugiere el seguimiento de los pronósticos y de las alertas de corto plazo.

En el pronóstico climático trimestral se vislumbra que en San Juan podrá esperarse un verano con temperaturas que, en promedio, estén por arriba de los valores habituales. De hecho, advierte: “Existe una alta probabilidad de registrar una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremas, especialmente en la zona central y norte del país”. En tanto que las (pocas) precipitaciones estarán en los parámetros regulares.

Sector productivo

Una mayor cantidad de tormentas como la de ayer afecta especialmente a los productores sanjuaninos. Hoy, además del Gran San Juan, cayó granizo en 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo. El agrometeorólogo Cristian Albors manifestó que todavía no se puede precisar con mucha anticipación la cantidad ni la intensidad de los fenómenos climáticos, por lo que hay que ser precavidos: “El clima no es algo que se pueda controla"r. Diferencia entonces que si bien las condiciones están dadas porque la zona se encuentra en un contexto de sequía muy grande, no se puede asegurar cuantas tormentas habrá.