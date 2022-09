Llenan los bailes cada fin de semana. Son las bandas cuarteteras más importantes y populares de la provincia pero así como son apasionados por lo que hacen, también tienen otra pasión: el fanatismo por el club de sus amores. Se trata de Roberto Sosa, "El Yeyo" y Hugo Flores, cantante de Omega. Sosa, "bostero de alma" y Flores, "millonario de ley", convocados por DIARIO DE CUYO palpitaron el Superclásico entre Boca-River de este domingo a las 17 horas y hasta se animaron a la clásica apuesta.

"Estamos esperando el triunfo, muy ilusionados con que podemos ganar, mucho más porque estamos en casa", abrió El Yeyo valorando que el duelo se juega en La Bombonera. "Yo estoy muy ansioso, esperando que llegue pronto la hora del partido. En mi familia somos muy pasionales, hace mucho que vemos el partido en bunker distintos. El último partido que vimos juntos fue la final de la Copa Libertadores en cancha de Boca cuando no se pudo jugar y ese día estuvo bravo asi que desde ese día decidimos no ver nunca más un Superclásico en familia", expresó Hugo, la voz de Omega.

El folclore y todo lo que despierta un duelo entre los equipos más populares del país, es apasionante y los cuarteteros coincidieron en que lo viven con las pulsaciones a mil. "Es muy lindo el folclore y lo que genera este partido, se nota mucho en la calle, se nota en las redes. Jugamos en los bailes también con eso y es increíble como el ambiente se levanta cuando nombramos a los hinchas de Boca o de River", manifestó Flores. Del otro lado, El Yeyo, expresó: "Es increíble lo que genera un partido así, en mi casa todos somos bosteros, hasta mi hija la más chiquitita ya nació de Boca. ¿Si el domingo a la hora del partido me llega un invitado de River? No lo dejo entrar. No aceptamos hinchas de River. En mi grupo de amigos la mayoría somos hinchas de Boca, los dos o tres que son de River saben que no tienen que ir", expresó.

Dejando de lado un poco el fanatismo que ambos viven, Sosa y Flores se metieron más en el plano futbolístico, El Yeyo reconoció que River llega en mejor momento que su equipo y el líder de Omega dejó bien en claro la confianza que le tiene a su equipo. "Estamos mal pero esto es Boca, por ahí River tiene mejor equipo y a nosotros el único que podía hacer la diferencia como Villa está lesionado, pero son clásicos y hay que jugarlos", expresó El Yeyo. Del otro lado, Hugo expresó: "River está bien, tampoco deslumbra pero se lo nota mejor que a Boca. Igual no hay que confiarse porque en el último clásico nosotros llegábamos mejor que Boca y nos ganaron 1 a 0 con un error nuestro", manifestó.

La entrevista fue tomando otro rumbo cuando Flores contó de una conversación que tuvo con el delantero millonario Matías Suárez con quien lo une una amistad. "Estuve hablando con Mati, me dijo que le pidió jugar a Gallardo asi que lo va tener que poner y vamos a jugar con tres delanteros, asi que ellos (refiriéndose a Boca) van a tener poner siete atrás, seguramente no van a poner una línea de cinco atrás, seguro jugarán con un sistema 7-2-1", expresó despertando las risas de El Yeyo que no se quedó callado: "Estás muy confiado, ojalá te sorprendamos", comentó el rawsino entre risas.

"Hemos crecido viendo a El Yeyo. Nos ha visto criarnos y crecer en la música. Nosotros éramos adolescentes y de chiquitos íbamos a los ensayos los miércoles en su casa, eso era sagrado". Hugo Flores.

Lejos de cualquier rivalidad por los colores, los dos dejaron plasmado la buena relación de amistad que existe entre ambos en el plano personal. Hoy son los líderes de la movida tropical en la noche sanjuanina. "Con Roberto nos conocemos hace muchos años, nos ha visto criarnos y crecer en la música. Nosotros éramos adolescentes y de chiquitos íbamos a los ensayos los miércoles en su casa, eso era sagrado hace 20 años atrás. Él nos abrió siempre las puertas de su casa y después, ya más grandecitos empezamos a ir a sus bailes. Nunca hubo una rivalidad, al contrario, tenemos una linda amistad", expresó Hugo Flores. El Yeyo, tiró por tierra la rivalidad que siempre la gente del ambiente cuartetero trata de instalar entre ambos: "Son los mismos fanáticos por ahí quienes hacen diferencias o los mismos que hacen bailes. Nosotros tenemos buena onda, yo los vi de niños, tampoco soy tan viejo lo que pasa es que yo empecé de joven", comentó entre risas.

"Nosotros somos uno de los grupos más viejos de la provincia. Hoy hay que disfrutar mucho de Omega porque están haciendo muy buena música, nos están dejando muy bien en todo el país". Roberto Sosa

Apuestas, promesas, cábalas. Todo juega a la hora del Superclásico para Hugo Flores y Roberto Sosa. "Si pierde River, me fundo. Tengo como cuatro apuestas, tengo mucha confianza pero en el último Superclásico también confiaba y tuve que terminar pagándole a todo el mundo. Ahora si pierdo tendré que pedir un préstamo. Eso sí, prefiero eso a que termine en empate, como dijo Bilardo hay que ganar", comentó Hugo. "No soy mucho de eso, confío en que el equipo hará todo lo posible por ganar. Con un 1-0 me conformo y soy feliz", tiró El Yeyo. "Si le hacemos uno, ellos van a tener que salir a buscar el partido y ahí nosotros de contragolpe lo vamos a liquidar. Ganamos 3 a 0", afirmó con seguridad Flores, otra vez desatando las risas de su colega.

Entre chiste y chiste, ambos se animaron a las apuestas: habrá asado y fernet para quien gane, eso sí lo compartirán juntos seguramente hablando de los clubes de sus amores y de la pasión que sí los une: la música.