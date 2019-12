Pasan los días, se acerca el verano, las temperaturas comienza a subir y la necesidad de refrescarse en el agua parece inevitable. Piletas, el dique y, los más afortunados, la playa. Todo sirve. Sin embargo, los rayos del sol pegan fuerte y de manera peligrosa. Por eso es vital el uso de un buen protector, para evitar enfermedades en la piel a corto y largo plazo. Aunque este año, los precios vienen con aumentos cercanos a un 30% que hacen tambalear los bolsillos.

De todas formas, y pese al gran esfuerzo económico que implica, es de vital importancia cuidarse al momento de tomar sol. Laura Mercado, dermatóloga, habló con DIARIO DE CUYO sobre la diversidad en los tonos de piel, y qué protector necesita cada una. "No todos tenemos la misma predisposición en cuanto a la agresividad del sol. No es lo mismo una piel con fototipo 1, que sería la más clara, a un fototipo 6, la más morena. Los primeros tienen que tener mucho más cuidado. A medida que aumenta el fototipo es menor el riesgo, son pieles que no se poner rojas. El paciente que es muy blanco es preferible que prácticamente no tenga exposición solar y si la tiene, que sea en horarios que no son pico. Es decir, hasta las 10 de la mañana y después de las 17. Como dermatólogos, siempre indicamos un protector factor 50 o mayor", dijo.

Los diferentes fototipos.

La profesional aclaró que si bien lo recomendable es factor 50, hay pieles que pueden utilizar 30, pero en ningún caso menos de eso. "El fototipo 1 es la gente que tiene muy poca melanina, como payos o pelirrojos. Esa esa gente no debería estar expuesta al sol y de ser así, utilizando medios físicos como una camisa mangas largas y sombrero", sostuvo Mercado.

Otra de las cosas para tener en cuenta al momento de exponerse al sol sin sufrir consecuencias negativas, es utilizar el protector correspondiente para cada parte del cuerpo. "El protector facial es para el rostro, el corporal para el cuerpo. No se debe uno para todo porque sino vienen otras complicaciones como el acné", agregó.

Mercado aclaró que en cuanto a las marcas, "tenemos en el mercado laboratorios muy buenos y los protectores sirven siempre que tengan un buen factor solar".

Para los más chicos de la familia, recomienda además el uso de remeras con filtros UV. "Son espectaculares. Y filtros de 50 para arriba, por supuesto. Es muy importante reponer el producto, porque va perdiendo efecto. Colocarlo 15 minutos antes de salir a la exposición solar y reponerlo cada dos horas porque el filtro va perdiendo su efecto y la piel va quedando más expuesta".

La especialista en piel, destacó el tema de los horarios para tomar sol. "Es un poco controvertido porque hasta las 12 dicen que está permitido, pero a las 10 de la mañana el sol está fuertísimo. Yo diría que los niños hasta las 10 y después con gorritos o bajo la sombra, y recién otra vez después de las 17".

Laura Mercado le dio un mensaje especial a quienes deseen exponerse por largos periodos de tiempo al sol: "Tengan cuidado, estén al sol en periodos intermitentes, no desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estén bajo la sombra, usen un sombrero. Tienen que hidratarse, reponer el protector, tomen conciencia de los daños que el sol produce". El cáncer de piel es consecuencia del daño solar acumulativo. A corto plazo son las quemaduras, manchas, cicatrices.

Para finalizar, aclaró que no existe ningún producto "casero" para tomar sol y protegerse.

Los precios

El valor de los protectores varían y los más costosos pueden llegar a $1.700.

$470

$600

$735

Desde $635. El precio sube cuando aumenta el factor.

Desde $600

Dermaglós facial $744

$1.300

$1.678

* Laura Mercado, Clínica del Prado y Clínica Mattar.