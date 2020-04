Los diputados y el presidente de la Cámara, el vicegobernador Roberto Gattoni, ya hicieron el descuento del 30 por ciento de sus sueldos para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que generó un fondo de casi dos millones de pesos. El ahorro generado se suma al que ya realizó el gobernador Sergio Uñac y sus ministros y la Corte de Justicia. El aporte de los legisladores no es el único de ese poder del Estado, ya que a la cifra se le debe sumar la detracción hecha a los secretarios Administrativo y Legislativo, asesores, secretarios y directores de bloques. Así, la donación final de la Cámara de Diputados será más alta. En el Ejecutivo también se incluyó al resto de la planta política para que lo hiciera de manera voluntaria, mientras que en la Justicia se invitó a magistrados, funcionarios y empleados, aunque el total de esas sumas, según indicaron fuentes oficiales, se conocerá recién con la liquidación de haberes de abril.

Que los legisladores hayan hecho un aporte se debió a la decisión del Gobernador de aplicar un descuento del 30 por ciento del sueldo de los funcionarios del Ejecutivo. Esto es, a sus ministros y secretarios de Estado de manera obligatoria, con la excepción de quienes integran las carteras de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano, áreas cuyo personal político viene trabajando en las tareas preventivas por la pandemia. En el resto del staff político, el aporte es voluntario y cada persona que no desee que se le aplique el recorte deberá informarlo por escrito, sino la baja será compulsiva. Dicha medida se definió a fines de marzo y el mandatario invitó al resto de los poderes del Estado a seguir esa línea, cuyos representantes aceptaron rápidamente (Ver notas vinculadas). El monto recaudado será administrado por el Comité de Emergencia, que destinará los recursos a gastos e insumos para contener la crisis sanitaria en la provincia.

Ante la iniciativa, Gattoni resolvió hacer efectivo el descuento de manera inmediata, por lo que se aplicó con la liquidación del sueldo del mes pasado. Según indicaron las fuentes consultadas, la baja de un 30 por ciento se produjo en el valor bruto del salario de un legislador, esto es, el desembolso que no tiene los descuentos previstos por ley, como aportes jubilatorios y obra social, entre otros. Así, cada diputado tuvo una baja de unos 50 mil pesos en el recibo de sueldo del mes pasado. Entre los 36 legisladores recaudaron 1.800.000 pesos, cifra que alcanza los 2 millones de pesos si se suma lo que aportó el presidente y sus secretarios.

Por otro lado, las fuentes dijeron que, a diferencia de los otros dos poderes del Estado, en el que los recortes salariales para la planta política y los magistrados se hacen de forma voluntaria, en la Cámara hubo una detracción automática a todos los asesores, secretarios y directores de bloque. Así, fueron unas 120 las personas que aportaron al fondo de emergencia.

Los tres poderes del Estado no fueron los únicos que decidieron hacer un esfuerzo desde sus bolsillos con una rebaja en el sueldo para atender la crisis sanitaria. Una vez que se confirmó la medida del Ejecutivo, la misma decisión tomaron al menos cinco intendentes. Ese fue el caso de Emilio Baistrocchi de Capital; de Fabián Gramajo, que conduce la comuna de Chimbas; de Fabián Martín, a cargo de Rivadavia; Romina Rosas, al frente de Caucete; y Cristian Andino, de San Martín. En el caso del primero, el jefe comunal apuntó que la medida atañe a al menos unos 120 funcionarios. Además, también será aplicada para los 12 miembros del Concejo Deliberante.

Labor parlamentaria

La Cámara de Diputados definirá hoy, en labor parlamentaria, los temas centrales que serán tratados en la continuidad de la primera sesión ordinaria que se llevará adelante el jueves.

Entre los temas que se tratarán figuran la excepción a la ley que regula el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). La necesidad de un cambio radica en que el Ejecutivo dispuso destinar 100 millones de dicho fondo para los municipios. Los recursos serán repartidos de acuerdo al índice de coparticipación municipal. A su vez, según se pudo confirmar, la provincia aceptará el aporte de 25 millones de pesos que llegarán del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para combatir el Covid-19. La sesión del jueves se llevará adelante con todas las medidas preventivas por la crisis sanitaria, esto es, una cantidad reducida de personas en el recinto y la necesaria distancia entre los legisladores.

En la Justicia hablan del aporte de magistrados



El presidente del Colegio de Magistrados, Carlos Fernández Collado, indicó que la totalidad de la Comisión Directiva de la institución adhirió a la medida, aunque sostuvo que cada miembro definió el porcentaje a aportar de su salario. Se trata de 18 personas, entre los que se encuentran jueces, fiscales y secretarios.

Si bien no hay un número definido, fuentes consultadas indicaron que son cerca de 100 de 126 magistrados que se sumaron al recorte. Por otro lado, la Corte extendió la invitación al resto del personal de Tribunales.

Los cinco miembros de la Corte de Justicia dispusieron una reducción de sus salarios del 30 por ciento para ayudar en la crisis sanitaria, acción que también tomó el Fiscal General, Eduardo Quattropani. A fines de abril se conocerá el aporte realizado de todo el personal, una vez que se realice la liquidación de salarios, dijeron fuentes oficiales.

La medida en el Poder Judicial fue en sintonía tras la decisión del gobernador Uñac.

En el Ejecutivo, cada área recibió los rechazos



Tras la movida que inició el gobernador Sergio Uñac y sus ministros al recortarse el 30 por ciento de sus salarios, el resto de los funcionarios debió comunicar si no pudo o no quiso hacer el aporte a su respectiva dependencia. Así, los jefes de las diferentes áreas deberán comunicar tal decisión al Ministerio de Hacienda para que no se aplique la reducción en la liquidación.

La planta política está compuesta de 400 empleados, de un total de 42 mil trabajadores de la administración pública provincial. Si el funcionario no comunica su oposición al recorte, el descuento se producirá de manera automática, ya que se da por hecho que no tuvo objeciones.

El personal político que quedó exceptuado de ser parte de la iniciativa es aquel que desarrolla sus actividades en las carteras de Salud Pública, Seguridad y Desarrollo Humano, áreas que vienen trabajando fuertemente en las tareas preventivas y de mitigación del coronavirus. Uñac y sus ministros fueron los primeros en hacer el aporte.