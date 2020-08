La nota publicada en la edición de ayer de DIARIO DE CUYO sobre la mujer de Santa Lucía que insulta y grita a sus vecinos durante todo el día, no sorprendió a nadie. Por lo menos así lo manifestaron desde Acción Social de la Municipalidad de Santa Lucía, la Comisaría 5ta y también desde el Ministerio de Desarrollo Humano, quienes ya tomaron cartas en el asunto y hoy pedirán que el caso se judicialice.

La anciana tiene entre 60 y 70 años y vive sola y en aparente estado de abandono. Su casa está cercada por basura, papeles, botellas, cartones, árboles y yuyos que hacen inaccesible el lugar. Sus vecinos más cercanos denunciaron que no pueden vivir con la suciedad y bichos que salen de allí: pericotes, arañas y hasta víboras en verano. Pero sin dudas lo que causa mayor malestar son los insultos que la mujer realiza durante todo el día. Según comentan, es tan fuerte el tono que utiliza para sus agraviantes palabras que la escucha toda la manzana. El malestar en ese vecindario hizo que en el último año realizaran múltiples denuncias ante la Policía, en el municipio y también pidiendo ayuda en Desarrollo Humano.

Ayer en las primeras horas de la mañana, desde el Área de Políticas para el Adulto Mayor trabajaron en conjunto con Acción Social del municipio y enviaron una asistente social por cuarta vez, pero al igual que las tres visitas anteriores, no obtuvieron respuesta alguna. "Estuve una hora llamando, intentamos ingresar pero el portón está trabado con basura que la mujer colocó por la parte interna para que nadie entre. Se nota que ella está ahí adentro pero no quiere atender a nadie", comentó Marisa Delgado, la licenciada en Trabajo Social que se acercó al domicilio de la mujer ayer.

La directora de Políticas para el Adulto Mayor, Mabel Morales, comentó que con la visita de ayer y nuevamente ante la falta de respuestas, hoy por la mañana buscarán la judicialización del caso. Es que ante las reiteradas visitas y al no contar con la voluntad de la mujer para poder asistirla, nadie puede ingresar al domicilio sin autorización, algo que sí se podrá realizar si el caso pasa a manos de la Justicia. "Ya estábamos abordando el caso pero no podemos hacer más nada porque es ella la que no se deja ayudar. Encima no podemos dar con alguno de sus hijos", manifestó Morales.

¿Qué pasará si se denuncia ante la Justicia? Allí sí estas áreas podrían ingresar al domicilio y asistir a la mujer. El primer paso sería brindarle asistencia médica y psicológica para conocer a ciencia cierta por qué la anciana se manifiesta de esa manera y determinar si está en condiciones de valerse por sí misma.