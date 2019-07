Flujo constante. Aunque no está en una zona densamente urbanizada, el cruce tiene tráfico continuo y vehículos de distintas características. Desde motos y bicicletas, a camiones y colectivos de transporte público.

Fueron 4 accidentes en 8 días en la esquina de Lemos y Calle 9, Pocito. Dos de ellos, anteayer, en el mismo día. Uno cerca de las 11 de la mañana entre dos camionetas y otro, a las 21, entre un camión y una camioneta.



Para los vecinos de la zona no se trata de casualidad ni de una "racha" particular, sino que "el progreso" potenció el riesgo de un cruce que ya presentaba falencias de seguridad vial.



La semana pasada se completó la pavimentación de calle 9 entre Lemos e Intendente Uñac, aunque hasta ayer no había ningún cartel que indique el cruce. Además, no hay iluminación en esa arteria. Sí hay dos faroles sobre Lemos. Miguel Sirvente, quien vive a unos metros al oeste de la esquina, afirmó que uno no tiene funcionamiento continuo y el otro queda cubierto por tres frondosos eucaliptos. José Ruiz, quien reside en Medalla Milagrosa, indicó que los árboles generan otro inconveniente. No permiten a los conductores que van por Calle 9, hacia el este, poder ver si hay tráfico por Lemos de Sur a Norte, hasta que prácticamente la trompa del vehículo esté en el medio del cruce.



Rubén Sánchez trabaja en su finca, que ocupa una de las cuatro esquinas del cruce, y afirmó que es notorio cómo se incrementó la velocidad de los vehículos que transitan por el tramo recientemente asfaltado. Al combinarse con la falta de señalización que advierta la intersección con otro camino, aseguró que es de esperarse que se mantenga la frecuencia de siniestros. Y un dato que aportaron entre los vecinos en la improvisada reunión. De los dos accidentes de anteayer, el vehículo que transitaba por el sector recién pavimentado era conducido por una persona que no conoce la zona. "Es un cruce que no esperan y de noche es peor. La pavimentación es una obra que nos trae muchos beneficios pero debe completarse con la señalización e iluminación", añadió Rafael Fernández, propietario de otra finca de la zona.



La pavimentación de los aproximadamente 1300 metros de Calle 9 que se completaron la semana pasada se realizó por un acuerdo realizado entre la Dirección Provincial de Vialidad y el Municipio de Pocito.



El director de Vialidad, Juan Manuel Magariños, expresó que su área es la encargada de realizar la señalización de la obra. "Estamos trabajando en eso. A medida que vamos terminando con una etapa, se continúa con la siguiente. Entiendo que en este mes deberíamos completar con el resto de la obra", indicó el funcionario, quien agregó: "En una evaluación más global de los accidentes que hay en estos momentos en todas las rutas, se ve una actitud de los conductores de sentido de urgencia".



En tanto que la iluminación y la erradicación de árboles para mejorar la visión Magariños señaló que los vecinos deberían plantearlo en el municipio.

La calle Lemos es una de las diez más peligrosas del Gran San Juan.

Reclamo vecinal

RAFAEL FERNÁNDEZ

Calle 9

"El problema principal es que la gente que no conoce la zona, no tiene ninguna indicación para saber que acá hay un cruce, salvo que vea pasar antes a otro".

MIGUEL SIRVENTE

Calle 9

"Como se completó la pavimentación de la Calle 9, aumentó mucho el tráfico hasta la Ruta 40, como una nueva opción para llegar al centro".

MARINA FERRER

Calle Lemos

"En esta esquina deberían colocar semáforos con luces de prevención para que cualquiera sepa que se acerca a un cruce que puede ser peligroso".

JOSÉ RUIZ

Medalla Milagrosa

"Un problema similar ocurre también en la calle 9 y Vidart. Como pavimentaron varias calles de la zona, hay mucha gente que anda más rápido".