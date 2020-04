Un día después de que saliera el decreto nacional que establece que las personas podrán realizar una breve salida de esparcimiento al aire libre en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio; las autoridades del Gobierno de la provincia se reunieron para determinar de qué modo se podría regular la medida. En ese contexto, la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, indicó que el compartimiento de los adolescentes es clave.

“En este momento –por la mañana de este lunes-, el Gobierno está analizando la medida. Tenemos que tomarnos un tiempo y ver de qué modo se puede flexibilizar, ver cuál es la mejor estrategia para que puedan salir los niños acompañados de un adulto y los adolescentes”, indicó Jofré.

Y agregó: “El adolescente, sobre todo, es la clave. Uno tiene que elaborar una estrategia que nos permita asegurarnos de que se va a cumplir el margen de 500 metros y la salida máxima de 1 hora. No va a ser una decisión fácil. Tengamos en cuenta que nuestros adolescentes, por una cosa innata, se van a querer ver con sus amigos porque hacen mucho tiempo que no están juntos, es algo que espontáneamente puede suceder. Entonces hay que ver esa estrategia, cómo se puede llegar a implementar”.

A la vez, explicó que “desde el punto de vista sanitario y epidemiológico nosotros no tenemos circulación viral en este momento, pero tenemos que valorar esto. Tenemos que valorar lo que no ha sucedido. No hemos avanzado en una etapa de mitigación, tenemos dos casos que son importados, que afortunadamente han evolucionado bien, hay que valorar eso y a partir de eso ver de qué modo se van a implementar estos cambios”.

Para finalizar, apeló a la conciencia social: “Mucho depende de lo que es el comportamiento de la sociedad. Si nosotros tenemos en claro que vamos a cumplir, a ser responsables, capaces de seguir con la medida de cuarentena, el distanciamiento social y las medidas higiénicas, uno puede confiar que esto va a seguir así. Valoremos lo que no ha sucedido y a partir de ahí se elaborará una estrategia”.

Cabe recordar que, el artículo 8 del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, dice que "las personas que deben cumplir el aislamiento podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas".

Según el decreto, "no se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta doce años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente".

En San Juan se espera que haya novedades sobre la reglamentación de la normativa para su puesta en marcha en un corto plazo, según lo indicado por Jofré.