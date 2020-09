La pandemia por coronavirus despertó temor y pánico en todo el mundo, sobre todo en mujeres embarazadas que en muchos casos optaron por postergar sus controles médicos por miedo a asistir a un centro de salud. Diego Montes de Oca, reconocido pediatra bonaerense, quien brindará una charla virtual y gratuita para el público sanjuanino el próximo sábado (ver aparte), dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el coronavirus en embarazadas y niños. Dijo que el temor no debe existir, pues ni embarazadas ni niños son grupos de riesgo y aclaró que la gripe A es mucho más grave que el Covid-19.



-¿Cómo influyó el coronavirus en el sector poblacional de embarazadas y niños?

-Con un temor que no hay que tener. El virus si bien es nuevo, con el tiempo empezamos a entenderlo un poco mejor y todos los datos que estamos teniendo a nivel mundial y nacional demuestran que las embarazadas y los niños no son un factor de riesgo para complicaciones graves. Eso es lo clave que las embarazadas deben entender. Para niños y embarazadas, el virus de la gripe A, con el cual convivimos desde hace muchos años, es más peligroso que el coronavirus. El virus de la influenza ha sido más peligroso que el Covid-19 para las embarazadas y los bebés. Por eso es clave que las embarazadas estén con las vacunas contra la gripe.



-En los casos de embarazadas con Covid-19, ¿se puede transmitir al bebé?

-Hay embarazadas que tienen coronavirus y no son un factor de riesgo para complicaciones graves, incluso hay embarazadas que la semana previa a nacer el bebé tuvieron Covid y no le transmitieron el virus al hijo. Con eso quedó demostrado que un bebé que nace de una mamá contagiada de Covid-19 lo más probable es que no le transmita la enfermedad. Tampoco la literatura científica ha demostrado que haya madres que hayan contagiado al bebé en la panza, inclusive las madres que tienen coronavirus pueden dar de mamar. El coronavirus no tiene por qué influir en el embarazo o el nacimiento ni en el bebé.



-¿Los síntomas en embarazadas son diferentes?

-Para nada. Los síntomas son iguales para la población general, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, pérdida de gusto y olfato, dolor muscular, vómitos y diarreas. No hay síntomas fuertes.



-¿La clave es la tranquilidad?

-Por supuesto. Es fundamental no tener miedo, al bebé no se le puede mentir. La madre tiene que estar tranquila porque no sirve de nada que la mamá le diga al bebé "estoy tranquila" si no lo está, porque el bebé lo que siente es la emoción del nervio y no la palabra. El bebé no es que empieza a vivir cuando nace, el bebé empieza a vivir desde que se concibe, entonces el bebé siente cómo se siente su mamá. Insisto en que es fundamental dejar los miedos excesivos.



-Con más razón entonces es clave darles continuidad a los controles.

-Sí, fundamental. Si bien hay bastantes embarazadas que se han contagiado, no hemos visto casos graves en ellas ni en los bebés, no se ven complicaciones graves ni acá ni en el resto del mundo. Hay que recalcar que vayan tranquilas, que confíen en los sistemas de salud, lógicamente que tomen los recaudos básicos a la hora de asistir. Llevamos 6 meses de pandemia y queda todavía un tiempo más por delante, hoy en día están garantizados todos los controles de salud y consultas de vacunación porque bajó el índice de vacunación en niños y eso es lo que tratamos que no pase, por lo cual tratamos de que los controles no cesen y las mamás cumplan con el calendario de vacunas.



-En San Juan antes del retorno a Fase 1 habían iniciado las clases presenciales, ¿ve con buenos ojos que se pueda dar un retorno progresivo?

-Es un análisis que debe hacer cada provincia. Se demostró que los chicos menores de 5 años tienen 10 a 100 veces más concentración de virus. Si bien San Juan hizo las cosas bien y es una provincia que fue ejemplo, apenas te relajás te contagiás y suspendieron las clases en un momento oportuno. Los niños son transmisores, si bien no son los que van a tener complicaciones, son los que van hacer que este virus pase de persona a persona.



-¿Una recomendación final?

-Que las embarazadas disfruten su embarazo, que lo vivan con naturalidad, que sepan que el virus no afecta en forma grave ni a embarazadas ni a niños. Que el virus no logre que dejen de disfrutar el embarazo con todo su corazón, ni tampoco en el parto ni el nacimiento.

Una charla abierta y concientizadora



Vuelve en forma online el ciclo de charlas del médico pediatra Diego Montes de Oca, una propuesta informativa gratuita para embarazadas, padres y abuelos. Con el objetivo de brindar la tranquilidad y confianza necesaria para la crianza de cada hijo, abordará temáticas tales como la llegada del bebé al hogar, cambio de pañales, calendario de vacunas, alimentación, lactancia y prevención de accidentes. La cita es el próximo sábado 26 de septiembre a las 19 horas, a través del link que se establezca luego de realizar la inscripción en la web de TV Crecer: https://sforce.co/2FDXTB1.



A través de un lenguaje comprensible y cercano, Montes de Oca, reconocido profesional que actualmente se desempeña en clínicas, es conferencista y brinda sus conocimientos en medios de comunicación, compartirá su conocimiento sobre todo lo que le sucede a un recién nacido y los primeros días del bebé, profundizando los distintos aspectos de la crianza, cuidado y educación de los niños para favorecer una vida saludable tanto en el ámbito físico como el emocional.



"Hemos tenido que acostumbrarnos a esta forma de comunicación virtual que lógicamente no es lo mismo que sea presencial. Cuando esto pase queremos agregar a San Juan a nuestro ciclo de conferencias, que hacemos en todo el país. Es lindo porque las embarazadas aprenden, se ríen, se emocionan y lloran, y también está abierto para padres y abuelos", comentó el profesional.