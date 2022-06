Este miércoles salió a la luz el caso de un docente que fue separado de su cargo y es investigado por el Ministerio de Educación luego de leer un texto con contenido sexual inapropiado a alumnos de Segundo Año de la Escuela Normal Sarmiento. Horas más tarde, el autor del cuento en cuestión Hernán Casciari, se comunicó con el profesor e hizo pública la conversación que mantuvieron.

“Estoy muy mal”, comienza contándole en el audio el profesor de Teatro (del que se reserva la identidad por protección de los menores involucrados), al escritor que lo llamó por teléfono desde Buenos Aires.

Y luego cuenta: “La semana pasada tenía que darles un ejercicio que estaba bastante negado en los chicos. Yo, comentándoles que estaba la producción de Canelones -el texto en cuestión- y hablando también de Fontanarrosa, les propuse leer el cuento. A muchos chicos les encantó, lo fueron a buscar. Y terminó, ahora, que estoy saliendo en todos los medios, que están sacando videos viejos míos para escracharme”.

Para continuar: “Yo les leí el cuento y es lo que no les ha gustado a los padres porque han hecho una captura mal intencionada del texto y lo han andado divulgando por grupos. He recibido amenazas, me quieren golpear”.

A lo que Casciari responde: “Me parece que es una injusticia que están haciendo con un profesor, el texto no dice nada. No es una cuestión de intención sino de percepción”.

En ese contexto, el profesor responde: “La idea era trabajar sobre eso, sobre el sentido del texto, cómo reemplazarlo por palabras más correctas. Es un ejercicio, trabajar sobre eso. ¿Qué texto es correcto? La prensa está como agarrándose de todo, he tenido que presentar cartas notariales a los medios”.

A la vez, ante la medida que fue dada a conocer por María Buttazzoni, directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, de suspender al docente hasta tanto termine de investigarse el hecho; el profesor de Teatro aseguró: “A mí nadie me ha notificado nada sobre una suspensión. A mí me contactó una madre enojada y después la rectora. Inclusive puedo justificar como contenido de la ESI el texto. Hoy -por ayer- tenía que llevar un papel más con un informe sobre la clase y me desayuno con esto. Entonces digo, ¿qué pasa?, si yo he hecho lo correcto”.

Al finalizar la charla, Casciari le asegura que está dispuesto a apoyarlo y a hablar con las autoridades. Propuesta que el profesor agradece emocionado.

Este diálogo justamente fue dado a conocer más tarde por el escritor en una página oficial de su editorial, en la que además compartió algunos textos periodísticos sobre los sucedido en San Juan.