Está desesperado. Y no es para menos. Arriesgó todo para venirse a San Juan por amor. Con la mala fortuna que su mujer falleció por un cáncer terminal, ahora quedó sin trabajo y el lunes deberá desalojar la vivienda que habita, pues no tiene cómo abonar los meses de alquiler que adeuda. Se trata de Ismael Aarón Cabrera quien dejó su trabajo de taxista en Guanajuato para llegar a Argentina, a causa del amor que conoció por redes sociales.

Fueron varios años conociendo por redes sociales a María Alejandra Lobos, oriunda de Chimbas. La mujer tenía tres tumores, uno en la garganta, otro en el cuello uterino y otro en el colon. Ya estaba avanzado y debido a eso, María estaba en una profunda depresión. Él, arriesgó todo, dejó su trabajo y se vino a San Juan en el 2017 para acompañarla en el tramo final a su pareja, dice que pasaron varios años de pura felicidad hasta que el 22 de junio del 2020 María perdió la lucha contra el cáncer y falleció.

"Me dediqué a cuidarla porque estaba su enfermedad muy avanzada pero cuando falleció quedé solo y varado. Me adapté a San Juan y a todas las costumbres. Busqué trabajo en lo que sea, vendí pulseritas en las plazas cuando ella todavía vivía, después trabajé en una obra como ayudante de albañil pero en enero la obra terminó y me quedé sin trabajo", cuenta Cabrera, el hombre de 39 años oriundo de Distrito Federal. Acorralado, buscó trabajo en distintas obras pero no tuvo suerte, y como una salida rápida comenzó a cuidar autos en la zona del Parque de Mayo. Pero debido a una ordenanza municipal del municipio capitalino, los cuidacoches tienen una restricción para trabajar y el hombre cuenta que personal policial lo detuvo a él y otros cuidacoches hace unos días.

"Con lo poco o mucho que sacaba cuidando autos podía pagar el alquiler, pero me atrasé con dos meses de alquiler y debo los impuestos. Me están pidiendo que desocupe antes del lunes, estoy desesperado"

Cabrera tiene diabetes desde los 22 años pero en el 2019, mientras acompañaba a su mujer en la dura enfermedad, él también se enfermó. Bajó 20 kilos en un mes y los estudios determinaron que padece tubercolisis. Dice que eso no es impedimento para "trabajar de lo que sea". Cuenta que en su país también trabajó para una empresa de seguridad que se encargaba del sistema de control en el transporte para el antiterrorismo y la detección de drogas y narcóticos. "Estoy dispuesto a trabajar de lo que sea, sé hacer de todo. Hasta el domingo tengo techo, después no se que haré", manifiesta dolido.

"Necesito trabajar, ya no se a quién acudir, es desesperante lo que estoy viviendo"

Asegura que se cansó de golpear puertas, pidiendo trabajo. Cabrera agradeció a Cáritas de la Catedral que le brindaron asistencia con ropa y mercadería. Otro de sus dramas es que a pesar de que lleva cinco años en la provincia, no está legalizado. Tiene el pasaporte vencido como su país no integra el Mercosur para poder legalizarse debe acudir a Buenos Aires pero logicamente no cuenta con los recursos para poder hacerlo. "Necesito trabajar, ya no se a quién acudir, es desesperante lo que estoy viviendo", expresó conmovido.

Para colaborar con Aarón Cabrera, comunicarse al 03413673859.