Lo que debía ser un paseo en familia en el Parque de Mayo terminó de la peor manera para una mujer sanjuanina. Patricia Ontiveros se llama la sanjuanina que relató en las redes el dramático episodio que le tocó vivir y que la obligó a recibir asistencia médica en el Hospital por un "juego de niños". Según el testimonio de la mujer, todo sucedió el domingo por la tarde cuando asistió en familia al Parque a tomar mates y para que los chicos jugaran.

A los metros, se encontraba otra familia también con chicos que se encontraban jugando a la pelota. Todo transcurría con normalidad cuando un pelotazo cambió los planes. "En un momento yo no vi venir, me dieron de forma muy fuerte un pelotazo en la cara del lado izquierdo. Fue tan fuerte que me quebraron los lentes en la cara, dejándome sin visión el ojo izquierdo. Quedé aturdida y perdida por el impacto en la cara", relató la mujer.

La molestia de la mujer y el hecho de hacer pública la situación que padeció fue por la escasa reacción de los padres de los menores que largaron el pelotazo. "Los padres de estos niños estaban casi al lado de nosotros y no se levantaron ni a pedir disculpas ni a prestar ningún tipo de auxilio viendo mí estado. En lo poco que recuerdo se que el padre del niño dijo "bueno son niños ponete hielo y deja de llorar aparte estábamos primeros sentados acá", expresó la mujer. "¿Qué tendrá que ver quién estába sentado primero en el Parque?", se preguntó Patricia.

La mujer dice que estaba mareada, que no podía ver y que casi no podía permanecer parada, por eso su familia decidió llevarla al Hospital Rawson. "Me terminé de descomponer, me hicieron una tomografía que gracias a Dios me salió bien pero como tenía una fuerte contusión en el ojo me dejaron en observación por pérdida de conocimiento y en la madrugada me dieron de alta con la derivación al oculista por trauma ocular", explicó.

El lunes fue al oftalmólogo y le diagnosticaron: derrame en el ojo y líquido dentro de la retina. "Dentro de una semana tengo que volver a control para ver si se disipó", expresó.

Todavía molesta por la situación y la poca reacción de los padres de los niños que le lanzaron el pelotazo, la mujer buscó concientizar: "El padre inadaptado diciéndome mientras estába en el piso ponete hielo y deja de llorar . Padres, madres. controlen a sus hijos cuando juegan a la pelota en el Parque. Me pasó a mí pero si hubiese sido un niño chiquito hubiese sido peor el desenlace . Sé que tal ves llegues a ver esta publicación padre inadaptado y madre irresponsable por qué ni siquiera unas disculpas pidieron...", manifestó la mujer.