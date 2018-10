Recién horneadas. Apenas salían del horno, las semitas se repartían rápidamente entre los presentes en los jardines de la Residencia de Adultos Mayores "Eva Duarte de Perón". La segunda edición de la Fiesta, con concursantes de los 19 departamentos, dejó su huella.

Sólo el aroma en el aire alcanzaba para convertirse en una tentadora e inconfundible tarjeta de invitación. Los privilegiados fueron los residentes del Hogar de Adultos Mayores "Eva Duarte de Perón", porque en el jardín se montó el escenario, los stands de los concursantes, las mesas -con impolutos manteles blancos-, sillas, sector de artesanías y, un poco más retirado, el sector de actividades recreativas que iban desde metegol y fútbol tenis hasta una pared para escalar y un tejo. Además, el tiempo era ideal para tomar mate y esperar a que pasara una nueva horneada.

En síntesis, todo se alineó para que la segunda edición de la "Fiesta de la Semita" cumpliera con las expectativas y se afiance como una opción estable en el calendario anual. Si en la primera edición participaron 2 departamentos, ayer estuvieron los 19 representados. Además de los residentes, se acercó público (generalmente de la zona) y las 250 personas presentes le dieron un buen marco a la iniciativa.

Las próximas. Nélida Díaz, concursante representando a Sarmiento, lleva sus semitas al horno.

Un cuarteto de residentes fue el encargado de abrir los shows. Arrancaron con un clásico, como la Tonada del Jamón, mientras el músico Daniel Giovenco los disfrutaba a pleno y luego estrenaron la canción que compusieron para la ocasión: "La canción de la semita".

Todos compartían el show y acompañaban las semitas que iban saliendo recién horneadas, mientras los concursantes seguían preparando las que luego probarían los integrantes del jurado. Cada uno, debía colocar una nota del 1 al 10 a lo que iba catando, y la primera ganadora a nivel provincial fue Adriana Funes, representante de Valle Fértil.

En la "competencia" organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social con la colaboración del Ministerio de Turismo y Cultura, Funes se mostró emocionada por el resultado, agradeció a sus hijas y recordó a su madre. "Ella me dejó de herencia todo lo que sé, me pasan muchas cosas por la cabeza, me siento muy orgullosa y contenta", señaló.

Ganadora. Adriana Funes, de Valle Fértil, recibió los premios de autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano.

Teresa Díaz -Calingasta- y María Pereyra -Capital- se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

Para los tres primeros habían apetecidos premios: un horno, una amasadora y una sobadora. Y entre los otros se sortearía una bicicleta con carrito.

Sonia Recabarren, directora del Hogar de Adultos Mayores, reconoció que estaba muy contenta: "Hasta el clima nos acompañó de la mejor manera. Nuestros residentes están muy felices por la cantidad de gente que vino y queremos que esta fiesta quede, por todo lo que ya creció".

En la cocina. En un salón de la Residencia, los concursantes iban preparando la masa. Luego, cada uno tenía un stand en los jardines, donde podían exhibir sus "obras maestras".

Música. Integrantes del taller de música de la Residencia estrenaron su tema, "La canción de la semita".

A jugar. Los más chicos podían escalar una pared, o usar los juegos que se instalaron para la ocasión.

Secretos de una rica semita

VANESA SORIA Angaco

"Hay que dejar bastante tiempo leudar la masa, para que luego esté más blandita la semita. Amasamos 25 kilos por día y tenemos horno a leña".

RAÚL "PATO" ESPEJO Chimbas

"A mis clientas les digo que son "light" y al comerlas sin culpa disfrutan a full (ris. Hablando en serio, el truco está en no mezquinar ingredientes, sobre todo grasa".

NÉLIDA DÍAZ Sarmiento

"Creo que la clave está en el sobado de la masa, para que ligue bien la harina. Es mi primera vez en este concurso y amaso 20 kilos por día".

GIMENA REMENTERÍA Albardón

"La diferencia se nota en el chicharrón. A la grasa hay que cortarla con cuchillo. Si se la corta en máquina, no es lo mismo, definitivamente".

JULIO LUIS RODRÍGUEZ Rivadavia

"Mientras más se haga toda la preparación con las manos, evitando las máquinas, más ricas son las semitas. Lo fundamental, cortar la grasa con cuchillo".

VICTORINA IBACACHE Iglesia

"Yo creo que mientras más tradicional es la receta, es más probable que salgan unas buenas semitas. Por eso, hacer todo a mano y el horno debe ser a leña".

ROMINA CLEMENSEAO Jáchal

"Para que una semita sea de verdad, tiene que tener chicharrones, sí o sí. Y luego hay que tener paciencia y dedicación durante la preparación".

ADRIANA FUNES Valle Fértil

Una semita perfecta tiene grasa y mucho amor. Cuando estoy mal, las semitas no son las mismas. Mi madre me crió haciendo semitas y yo hice lo mismo con mi hija.

FANY ANDINO Residente

"Es una muy buena idea esta fiesta. Hay muchas cosas para hacer. Y nosotros disfrutamos como el público y también trabajamos. Yo voy al amasado".

CARLOS ESPINOZA Rivadavia

"Lo importante es que la pasta se integre bien con los chicharrones para el mejor sabor. Llevo 45 años haciendo semitas y ese truco es la clave".