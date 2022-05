Juega al fútbol desde pequeña cuando en el barrio en su Bebida natal, creció jugando al fútbol entre varones. Conoció al futsal ya de adolescente y se apasionó y recientemente fue convocada a la Selección argentina de futsal. Se trata de Evelyn Ribes el ala-pivote de Rivera Futsal que viene de consagrarse campeona nacional junto a Rivera, su club.

"Todavía no caigo de todo lo que pasó. Llegamos de viaje por la noche y a las 8 de la mañana ya me estaba yendo a trabajar, asi que me cuesta procesarlo todavía", expresó la chica de 26 años en un parate de su trabajo. Es que trabaja como cajera en un autoservicio en Concepción y si bien agradece tener trabajo, debe realizar un enorme sacrificio para poder estar a la altura de sus compromisos. Evelyn manifiesta que el futsal "es su pasión" y allí está la explicación de todo lo que hace para poder entrenarse.

Se crió con una pelota en sus pies, jugando al fútbol con sus vecinos varones en La Bebida, después con 12 años su mamá la llevó a un torneo de fútbol femenino a Capitán Lazo y gracias a Ariel Cabrera comenzó su camino. Jugó Binacionales y Juegos Evita hasta que emigró a Trinidad. En el León jugó varios años pero hace cuatro años, apasionada por el fútbol de salón, emigró a La Rivera, el club con sede en calle Rodríguez y Necochea en Chimbas. "El futsal es algo que me apasiona, hasta hace poco antes que consiguiera este trabajo, debía tomarme dos colectivos para ir a entrenar tres veces por semana, sin contar el día que se juega. No me arrepiento, creo que recién ahora se ven los frutos de todo el sacrificio que hice en mi vida", reconoce la chica.

"Fue algo sensacional cuando sonó la chicharra y salimos campeonas, fue tremendo. Nos costó muchísimo poder viajar. Gracias a Dios se nos dio, fue durísimo el viaje de vuelta porque fue un torneo muy intenso desde lo físico, con mucho roce pero con la enorme felicidad de haber cumplido con el objetivo", manifestó. Es que apenas llegada a San Juan hubo poco tiempo para festejos y rápidamente partió a su casa, al otro día tenía que trabajar. Y ya en su trabajo recibió el llamado de Sergio Miadosqui, referente del futsal femenino manifestándole la convocatoria al seleccionado nacional. "Estoy feliz porque no me lo imaginaba, me motiva a seguir entrenándome de la mejor manera como siempre lo hice", expresó.

Evelyn debe organizarse para cumplir con su rutina laboral y los entrenamientos. Trabaja de 9 a 14 horas y de 18 a 22 en el "Autoservicio Camenforte" en Concepción. "Acordé con mi entrenador poder entrenarme de manera individual, asi que lo hago en la siesta o cuando salgo de trabajar. Me sigo moviendo, salgo a trotar o andar en bici. Lógico que no es lo mismo pisar una cancha y estar con mis compañeras pero es un trabajo y hoy no me queda otra opción para poder cumplir con las dos cosas", manifestó la chica que seguirá esforzándose para dentro de poco cumplir su sueño de llegar a la Selección nacional.