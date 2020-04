Fresca, espontánea, original y muy divertida. A fuerza de constancia y humor, Xiara Herazo supo ganarse el cariño del público y actualmente es la youteber más conocida de San Juan. Bajo el nombre de 'Re Provinciana', la adolescente cuenta con más de 230 mil suscriptores en la plataforma de video y unos 100 mil en Instagram.

Con sólo 17 años y un puñado de sueños, la chica contó cómo comenzó esta aventura. "Empecé con la idea de ser youtuber desde el día que descubrí la plataforma y no pude parar de ver distintos creadores de contenido. Empecé a agarrarles cariño a muchos y me divertía con ellos como si los conociera personalmente, incluso llegué a sentirlos como amigos. Como me encantaba que se pueda llegar a la gente a través de vídeos, quería probar. Vi que era un buen camino para cumplir uno de mis tantos sueños", dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Sin embargo, aunque no lo parezca, como todo adolescente, tiene inseguridades que no le permitieron arrancar cuando quiso. "Al principio no me animé por miedo a lo que podían llegar a pensar de mí. Arrancar con los videos fue muy difícil. Estuve con la duda de crear contenido y subir videos por mucho tiempo, dos o tres años", sostuvo.

Sin embargo, con el apoyo de su familia pudo comenzar a hacer eso que tanto quería, aunque sin imaginar todavía que llegaría tan lejos. "Un día les conté y me dijeron que lo haga, que no tenia nada de malo. Siempre voy a estar agradecida de tener su apoyo porque me incentivaron bastante".

Llegó el 2019 y se decidió. "No pierdo nada intentándolo”, se repitió y comenzó a darle forma a 'Re Provinciana' . "Ahí fue cuando cree mi canal y en enero de ese mismo año subí mi primer video 'UNA ARGENTINA EN CHILE'. Aproveché que viajé para grabarlo, editarlo y subirlo por si encontraban mi canal de Youtube por lo menos iba a estar lejos y no me iba a tener que ver con nadie", señaló entre risas.

El nombre surgió porque no quería que conocidos y ni amigos la encontraran por su propio nombre, cosa que, obviamente, ya no le molesta en absoluto. “Re Provinciana es justamente porque soy de Argentina, pero de provincia. Por eso quise llevar a San Juan en este camino y sin duda fue la mejor elección. Es la parte más feliz de mi persona. La mayor parte de mis mejores momentos están compartidos en mi canal y es lindo que mi audiencia pueda recibir esa energía", expresó Xiara.

Pero lo que comenzó como un juego, de repente comenzó a adquirir otro sentido. Es que la gente recibió muy bien su producto, no sólo en cantidad de seguidores, sino también en comentarios. Y miles de personas de todo el país se prendieron a lo que hace. "Cuando vi que empezó a sumarse gente, me encantó. Sentí muchísima felicidad. No podía creer que estuvieran viendo mis videos como yo vi por tanto tiempo a otros youtubers. Les agarré mucho cariño porque son las primeras personas que confiaron en mí. Tener el apoyo de personas que no conoces es un sentimiento súper lindo, pero saber qué haces feliz a alguien a la distancia, que podes sacar a alguien de un mal momento por lo menos por 10 minutos es algo inexplicable", agregó la influencer.

De todas formas, Xiara sabe que es difícil ganarse la vida sólo con Youtube. "Tengo más proyectos que me gustaría concretar y creo que Youtube me va a ayudar mucho por eso planeo, siempre y cuando pueda, no dejarlo nunca. Si me gustaría ganarme la vida con algo relacionado a esto de llegar a la gente, como actuación, canto o cosas similares".

PedritoVM, uno de los youtubers más conocidos de Argentina, le dio un terrible espaldarazo en el comienzo. "Nos cruzamos en Omegle, él estaba grabando y le rompí un huevo en la cabeza a mi mamá en vivo, por lo que terminó recomendando mi canal. Siempre le voy a estar muy agradecida. Ese fue como el empujón que tuve, los demás seguidores vinieron por la constancia de subir videos", dijo.

La adolescente define su material como "natural". Videos en los que se muestra tal como es, sin un contenido fijo, que siempre va variando. "Intento producir algo que me entretenga y que al mismo tiempo le guste a mi audiencia, esto es un trabajo en equipo aunque que no lo crean".

Ágiles, rápidos y con muy buena edición, así son sus videos que según comentó, empezó editando desde el celular. "Me costaba muchísimo porque se me borraba todo y tenía que volver a editar videos de una hora enteros. Ahora edito desde mi compu y es mucho más cómodo".

Xiara es dueña de un humor muy peculiar, que a su público le encanta. Sarcástica, se ríe de todo. Y esto recién comienza.