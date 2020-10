El próximo fin de semana largo, por el feriado del 12 de octubre, volverá el turismo interno pero sólo en el departamento Calingasta. La ministra Claudia Grynszpan confirmó la noticia

"La primera experiencia será con Calingasta que ya tiene una alta demanda de reserva. Habrá que pedir el permiso de circulación y alojamiento declarado, con un tope máximo de 1.500 vehículos", explicó.

El ingreso al departamento será de 8 a 20 horas. "Después de las 20 se coloca la barrera y se activa al otro día", agregó.

En un relevamiento publicado el fin de semana por Diario de Cuyo, sólo Calingasta se había mostrado abierto a retomar la actividad, mientras que en las otras comunas hay recelo por el aumento de casos de coronavirus en San Juan.

A diferencia de los intendentes de Jáchal, Valle Fértil e Iglesia, el de Calingasta pidió volver a la "normalidad" lo antes posible, por la crisis económica que vive el pueblo, debido a la falta de viajeros. Al igual que él, los prestadores del departamento hicieron la misma solicitud.

"Tarde o temprano tendremos que convivir con el virus en los departamentos. En Calingasta hace 1 año y medio que paró una mina que nos dejó más de 100 trabajadores en la calle. Además, aún no podemos recuperar la producción agropecuaria al 100% y sumado a eso no tenemos turismo. Nosotros en el departamento tenemos 500 trabajadores directos de la industria del turismo", dijo el intendente Jorge Castañeda, y comentó que se reunió con los operadores de Calingasta y que le dijeron que ya no saben qué hacer para subsistir.

Castañeda dijo que si bien él coincide en que los controles se extremen, en relación a lo que pidieron las demás comunas al Comité Covid-19 San Juan, pide la reapertura porque durante el tiempo que el turismo volvió ellos tuvieron un gran impulso económico. "Yo no quiero ir de turista, yo veo esta reactivación como la oportunidad de llevar el pan a muchos calingastinos. Si bien hay vecinos que no quieren que el turismo vuelva, hay muchos que no tienen ni para comer. Nosotros no tenemos ni para dar un subsidio a los prestadores", concluyó el funcionario.