"Será la segunda vez que voy a ver un eclipse de Sol. Le dije a mi hija: 'Tenemos que ir a San Juan porque no creo que pueda volver a hacer algo así'", contó Elvio Alanis. El salteño está próximo a cumplir 80 años, es físico y profesor emérito de la universidad nacional de su provincia, donde se jubiló hace 10.

Emocionado, el aficionado de la astronomía llegó a la provincia en un motor home junto a su hijo, su hija y una nieta, con un enorme telescopio.

"Vi un eclipse de Sol en 1994, en Bolivia. Después hice un escrito de todo mi viaje que salió publicado en una revista inglesa. Esta vez me gustaría escribir, pero en mi idioma, no es lo mismo", confió a DIARIO DE CUYO.

Sin embargo, su primer objetivo es lograr buenas imágenes. Para eso armó todo su equipo en Bella Vista, justo en el predio donde está el punto de observación.

"El viaje empezó muy bien, aunque me falló un poco la que leía el GPS y nos desviamos bastante -contó entre risas señalando a su hija-. Pero quedamos maravillados con la Ruta 40 y nos gusta mucho el paisaje de Iglesia".

Ahora, cruza los dedos para lograr sus objetivos mirando el cielo, cuando la física y la astronomía hagan su magia.