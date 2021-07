A medida que haya un mayor ritmo de vacunación, las autoridades provinciales se encuentran trabajando en el diseño de un nuevo sistema que permitirá relajar las restricciones para quienes ya estén inmunizados (o al menos tengan una aplicación de alguna de las vacunas disponibles) contra el covid-19, y crear las condiciones para sostener potencial y desarrollar la actividad económica de la provincia con mayor intensidad ante esta pandemia. Se trata de un "pase sanitario", o certificado; que se podría llevar en el celular, donde se registre la data de vacunación de cada persona, y ante su exhibición permitirá una mayor circulación y movilidad aunque no será obligatorio ni restrictivo, por ejemplo para asistir a conciertos, restaurantes, cines o eventos deportivos en lugares cerrados. Este pase se complementa con un "Sello de Establecimiento Seguro" que podrán obtener los locales que cuenten con el 100% de su personal vacunado. Esto permitiría ampliar no sólo el porcentaje de ocupación o aforo que tienen actualmente por ejemplo los bares, restaurantes y cines, sino que incluso quizá puedan atender hasta más tarde de lo que está establecido actualmente, con clientes que ya estén vacunados. La gran disyuntiva es si se instrumentará para aquellas personas que hayan completado su esquema de vacunación con las dos dosis de la vacuna, o con una. El dato empezó a circular hace unos días, y ayer fue confirmado a DIARIO DE CUYO. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, admitió que se está analizando conjuntamente con los miembros del Comité Covid e indicó que estos proyectos "apuntan a continuar cuidando la salud de los sanjuaninos con el objetos de alcanzar una nueva normalidad". A su vez, Fabiola Aubone, desde la cartera de Gobierno, señaló que las autoridades "están buscando las mejores alternativas para potenciar la actividad económica y social". De todos modos, el sistema aún está en proceso de maduración, porque hay una parte del gobierno a la que le cierra la idea, y otra que la resiste. Por eso no se sabe si se va a implementar en los próximos días, o en unos meses cuando pase el frío. El gobierno está estudiando las experiencias en países europeos donde se ha implementado por ejemplo el Corona Pass, que permite a los ciudadanos inmunizados que puedan viajar, ingresar a museos, partidos de fútbol o a restaurantes o cualquier tipo de evento en lugares cerrados. En el caso de que San Juan lo implemente, sería una medida innovadora en el país, y las autoridades aseguran que ayudará a fortalecer las acciones que el Gobierno de San Juan evalúa para sostener y potenciar la economía de la provincia. Actualmente los cines, por ejemplo, tienen permitido un 30% de factor de ocupación y deben cerrar a las 22, de lunes a sábado. Pero si obtuvieran el sello de establecimiento seguro que garantiza que tiene todos su personal vacunado, se podrían habilitar salas para espectadores que tengan el pase sanitario, y ampliar tanto el aforo como el horario. Una parte del gobierno también sostiene que actualmente las restricciones están para todos, tanto vacunados como no vacunados, lo cual también es injusto.

Eso sí, para avanzar en este sistema es fundamental cómo siga el plan de vacunación y las dosis que siga recibiendo la provincia. Hasta ayer San Juan había recibido 425.850 dosis de vacunas y había aplicado un total de 377.370 dosis, 297.296 con la primera dosis y 80.074 con las segunda, según el Monitor Público de Vacunación. Para implementar el sistema del certificado algunos sectores del gobierno piensan que se debe conseguir inmunizar a más del 50 o 60% de la población objetivo que ronda los 523.000 sanjuaninos, entre mayores de 60, personas con comorbilidad y trabajadores esenciales. ""Va a depender mucho de la cantidad de vacunas que lleguen y de cómo se vacuna la gente", explicó una fuente.

LAS CLAVES

Pase voluntario

La obtención del certificado o pase sanitario no implicará ningún tipo de exigencia ni obligatoriedad. Permitirá el libre desplazamiento para las personas que ya hayan recibido la vacuna contra el covid y las ampliaciones de algunas de las restricciones.

Obligaciones

Este pase sanitario no da beneficios sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya se han vacunado y que por tanto representan un menor riesgo para otros. Deberán seguir respetando el distanciamiento, uso de mascarilla y aforos.

Estrategia

Los lugares que cuenten con con su personal 100% vacunado (Espacio Responsable) y que además, reciben a vacunados (pase sanitario) podrán ampliar sus aforos. Ayudará a sectores del turismo y la cultura que hoy son los más restringidos.

El formato

El certificado será digital. Es decir, será un archivo que se deberá portar en el celular, descargando la aplicación de Ciudadano Digital que será lanzada próximamente. No se descarta un carnet impreso de Salud Publica para los que no usen celular