Inseparables. Alejandro Chártron, el joven que recorre el país en bicicleta, visita tres veces al día a Mencho, su perro que tuvo un accidente cuando pasaban por San Juan.

Ayer se cumplió un año de que Alejandro Chártron, un joven correntino de 22 años, puso en marcha su sueño de recorrer la Argentina de punta a punta y en bicicleta. Pero vivió el aniversario de su travesía con poca alegría y mucha preocupación. Hace 7 días, cuando estaba de paso por San Juan, un auto atropelló a Mencho, su perro y compañero de ruta.

Desde entonces Mencho está internado en una veterinaria de Capital y en estado delicado y Alejandro abandonó el viaje para cuidarlo. El joven dijo que no le importa abandonar su sueño por amor a su mascota y que ambos se quedarán en la provincia hasta que sea necesario.



Mencho amaneció tranquilo, pero sin ánimo de moverse. Pero todo cambió cuando escuchó la voz de su dueño. En ese momento abrió los ojos y movió lentamente la cola en señal de alegría. Como todos los días desde que está internado, Alejandro lo fue a visitar. ’Vengo a la mañana, a la siesta y a la noche porque sé que me necesita. Siempre voy a estar a su lado para cuidarlo, aunque tenga que dejar de viajar’, dijo el joven.



Cuando Alejandro tenía 8 años, Mencho llegó a su vida. Desde entonces jamás se separaron, ni siquiera cuando el joven comenzó a viajar a las provincias vecinas desde su Corrientes natal, con el único objetivo de conocer. ’Pensé en recorrer yo solo el país en bicicleta, pero Mencho quiso acompañarme. Lo supe porque mientras armé la bici para el viaje él estuvo siempre a mi lado. Así que también armé un carro para transportarlo. Viaja a bordo del mismo y sin necesidad de que lo ate’, dijo Alejandro.



Luego de que un auto atropelló a Mencho en Media Agua, el joven decidió interrumpir su viaje momentáneamente para brindarle atención. Ahora, que el animal está en muy delicado estado de salud, dijo que no le importa abandonar definitivamente su sueño de recorrer la Argentina. ’Tengo decidido quedarme en San Juan hasta que sea necesario. Y si los médicos me dicen que Mencho no puede continuar con la travesía, ambos volveremos a Corrientes’, dijo.



El diagnóstico sobre el estado de salud de Mencho es poco alentador. A las fracturas de peroné, fémur y tibia como consecuencia del accidente, y que requieren de una cirugía, se suman los ’achaques’ de la edad. Tiene problemas hepáticos, renales y coronarios que pueden complicar que resista la anestesia. Por ahora, el tratamiento médico pasa por tratar de estabilizar su condición y ver su evolución. ’Desde que la gente se enteró del accidente de Mencho me acercó su colaboración. Ahora necesito algún trabajo temporario para solventar mis gastos y los suyos. Espero que alguien pueda ayudarnos’, dijo Alejandro.

Dónde acudir para colaborar

La gente que quiera colaborar con dinero para la atención médica de Mencho pueden acercarse por la veterinaria de Avenida Central, ante de Paula Albarracín de Sarmiento. Por este motivo o para ofrecerle un trabajo temporario a Alejandro Chártron, su dueño, pueden contactarse con el joven al 03458-15434157 o a través de su cuenta de Facebook ‘Alejandro Chártron’. La colaboración también se puede acercar hoy por el stand de Pastas Artesanales Jova que estará en la Feria Agroproductiva que se realizará en el Parque de Mayo. También puede contactar a Gonzalo Ponce, quien dio alojamiento al viajero, en el 154511741.