Con 91 años de edad, Nélida Leiva fue una de las primeras mujeres mayores de 80 años en vacunarse contra el coronavirus en la Capital sanjuanina, más precisamente en el Polideportivo de la Escuela San Martín.

Desde que se bajó el auto hasta que salió del centro vauncatorio fue asistida por su nieta Florencia, quien fue la acompañante durante todo el proceso. "Mi nieta me ayuda en todo, ella me acompaña y me pregunta todo el tiempo si necesito algo, es muy bueno que permitan que venga alguien de la familia con el que uno tenga confianza y se sienta seguro", indicó Nélida.

Nélida esperando su turno para ser inoculada con la primera dosis contra el coronavirus.

A su vez, la mujer de 91 años que recibió la primer dosis de la fórmula de Oxford AstraZéneca expresó la emoción que significó ser vacunada contra el Covid-19. "Hemos tenido mucha incertidumbre durante el último año y mientras uno está sentado esperando que lo llamen para vacunarse piensa en todas las cosas que superó en la vida. Terremotos, pérdidas, dolores, alegrías, uno piensa en todo y es casi inevitable emocionarse", contó Nélida.

Por su parte, su nieta Florencia indicó que toda la familia de Nélida se sintió mucho más segura al saber que al menos una persona podía acompañarla durante la mañana del día de hoy. "Es una alegría muy grande que la abuela pueda vacunarse, sabemos que debemos seguir cuidándola, como todos debemos seguir cuidándonos, pero esto nos genera un poco de alivio".