En diciembre los incrementos de la mano de obra y de los materiales dispararon el costo de construir, al punto que un metro cuadrado en San Juan cierra el año 2020 con un incremento del 50,16% respecto a diciembre del 2019, según la última medición del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (Circot). Tras un aumento del 16,63% respecto a noviembre (el más alto en el 2020), el metro cuadrado ya se ubicó en $71.785 para una vivienda tradicional y desde las empresas constructoras advierten que les preocupa que el recalentamiento incesante de los precios llegue a frenar las obras. Desde la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) -dedicados en su mayoría a la obra pública-, dicen que las subas los están dejando descolocados frente a las ecuaciones financieras y económicas de las obras y advierten que peligra su continuidad.

El incremento del costo de hacer una casa supera incluso en 12 puntos la inflación esperada al finalizar el año. Hasta ahora el Indec ha indicado que existe una inflación del 37,2% interanual y analistas económicos nacionales estiman que cerrará en torno al 38%. Raúl Navas, desde el organismo de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, que tiene en cuenta las variables para edificar una vivienda del tipo de las que hace el Instituto Provincial de la Vivienda, de 77,10 m2; explicó los motivos de los fuertes aumentos en diciembre. En primer lugar, se produjo sobre fin de año un incremento del costo de la mano de obra que se había venido manteniendo sin variaciones a lo largo del año por la pandemia. A nivel nacional se acordó un ajuste paritario del 25% en los salarios de los trabajadores que volverá a subir en febrero (ver aparte). A eso se sumó un fuerte impacto en los precios de los materiales de la construcción que no dejan de escalar. En diciembre, el aumento promedio de los materiales fue del 10,2%, la cifra más alta también del año que está por terminar.

César Borrego, vice presidente de Camarco, se quejó del encarecimiento de los insumos, y dijo que el sector representado por las empresas constructoras está "desbordado" y teme por la continuidad de las obras. "No rige ningún parámetro, los aumentos de los materiales ni siquiera obedecen al aumento del dólar oficial que es el que tendría que regir al mercado de los materiales y todos los meses sufrimos alzas", dijo el empresario. Negó que los precios sigan el ritmo del dólar blue, ya que este bajó pero los incrementos de los materiales no lo hicieron, y lo atribuyó a la especulación. ""Los comercios aplican precios por las dudas, porque no tienen idea de lo que va a pasar con la economía, y los formadores de precios son monopólicos y al no tener competencia hacen lo que quieren", opinó. Dijo que como estos aumentos de precios son especulativos, no se reflejan en los índices oficiales y por lo tanto no se aplican en las redeterminaciones o ajustes de precio de la obra pública. ""Los precios que nos pagan están cada vez más relegados y la ecuación financiera y económica no se cumple. Ya están peligrando todas las obras" advirtió. Desde el sector de la obra privada, Osvaldo Lucero, miembro de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, también sostuvo que la mayor incidencia de las subas del m2 están dadas por los materiales, ya que respecto a la mano de obra, señaló que subió menos que la inflación. ""El hierro, el aluminio, el cobre incluso el vidrio y el cemento, tienen valor de un comoditie y empiezan a bailar al ritmo del dólar, que trepó al doble de la inflación. El ladrillo también ha venido subiendo por mayor demanda. Creo que hay un impacto por parte del comerciante, porque le llega una lista con un aumento del 5% y el proveedor le dice que va a seguir aumentando, entonces le sube un porcentaje más por las dudas", opinó. Lucero sostuvo que por eso existe una distorsión tan grande de precios en el comercio local sobre un mismo material. En cuanto a las expectativas para el 2021, indicó que en el mundo se habla de que hay un rebrote en general, pero no se mostró optimista en lo que pueda pasar en Argentina y San Juan. Dijo que si bien la gente ha vuelto a confiar en el ladrillo como refugio de valor, hay desconfianza con el gobierno nacional y la situación económica.

Otra suba salarial

El 30 de octubre pasado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción acordaron un acuerdo salarial: un aumento en el mes de noviembre del 25% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre y un aumento del 8% en febrero de 2021, hasta totalizar así un incremento del 33%. Esos aumentos absorben en su totalidad la suma fija otorgada por el decreto 14 del año 2020 y tienen vigencia hasta el 31 de marzo de 2021.

La vivienda

4,7 millones de pesos cuesta ahora construir una casa de planta baja de 3 Dormitorios, con una superficie de 77,10 m2.