La licenciada en comunicación sanjuanina, especialista en política internacional, Melisa Trad, tuvo que vivir un momento de tensión al aire cuando se cruzó verbalmente con los periodistas Débora Plager y Luis Novaresio.

La charla se dio en el programa que se emite por La Nación+, ya que Melisa había sido invitada para hablar sobre el conflicto que hay en la Franja de Gaza. En un principio, la sanjuanina dio un panorama de por qué estaba en Ramallah, ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital de Palestina, y destacó cómo se desarrolló el viaje con otros argentinos repatriados.

Melisa dijo que en el vuelo del Hércules había muchos menores que estaban muy atemorizados y agradeció el trabajo de las Fuerzas: "Tranquilizaron a los chicos porque había mucho miedo. Hablamos de un vuelo que no es como el convencional".

Posteriormente, cuando se metió de lleno en el ataque que hubo el 7 de octubre en la Franja de Gaza, intentó explicar que no es solo este atentado sino que se trata de un conflicto que data "de más de 70 años" entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Pero fue avasallada primero por Débora Plager y luego por Novaresio cuando manifestó que "como periodistas hay que tener la mirada en ambos lados" y habló de bloqueo israelí. En todo momento enfatizó en su repudio ante las muertes por el ataque de Hamas pero pidió que se hable de un panorama más abierto.

A través de sus redes sociales, cargó el video de la nota en donde se vio cómo Luis Novaresio no sólo se ofuscó con sus palabras sino que abandonó el vivo y Plager la trató de que justificaba el ataque terrorista. "No es el momento", le dijo Plager cuando Melisa reclamaba que se hablara de la historia del conflicto en la zona y ella le respondió: "Cómo que no si es lo que está pasando ahora".

La nota completa