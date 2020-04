Mathias Ariel Carrizo tiene 26 años y es un médico sanjuanino que reparte sus días en varias guardias de diferentes zonas de la provincia para poder desempeñarse en lo que tanto le gusta. Sin embargo, en plena pandemia por coronavirus, pasó un pésimo momento tras un control policial.

Según relató a DIARIO DE CUYO, el joven profesional estuve anoche de guardia en una clínica de diálisis y salió a las dos de la madrugada. Como tenía el auto roto, su hermano lo pasó a buscar en el suyo. "No tenia cómo movilizarme y mi hermano tuvo la generosidad de ir a buscarme. El problema comenzó cuando por un error dobló en contramano y nos paró la policía", dijo. Todo sucedió en el cruce de calles San Luis y Tucumán.

Mathias contó que se lo llevaron a la Comisaria 2da de Concepción, le quitaron el auto y le hicieron la multa. "Yo les pedí por favor que por lo menos nos llevaran porque no había remis a esa hora (3 de la madrugada), yo estaba cansado y no podía caminar, ya que mi casa quedaba a 10 kilómetros. Les dije que era médico pero no les importó", relató.

El profesional se acostó a dormir afuera de la comisaria. "Me amenazaron diciéndome que si no me movía me metían al calabozo. Tuve que ir a dormir a una plaza del Banco Nación hasta que pasara mi colectivo para venirme a la guardia de Caucete. Cero comprensión, cero vocación. Ni siendo médico me ayudaron y eso que les expliqué que yo entraba a las 7 a trabajar", concluyó indignado.