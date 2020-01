Pisadas embarradas, la aparición de un niño y cosas que cambian de ubicación durante la noche. Estas son algunas de las cosas de las que los empleados de un shopping sanjuanino han sido testigos y causan temor.

El escenario del misterio es el Patio Alvear, donde los empleados dicen encontrar cada día al abrir pisadas de un niño (lo creen así por el tamaño). Las huellas embarradas, y sólo del pie derecho, fueron halladas en reiteradas oportunidades en varios sectores del paseo de compras.

Hace pocos días, los empleados tomaron fotos de una de las huellas

También alimenta el mito del niño fantasma las declaraciones de una guardia de seguridad que afirmó a sus compañeros que un día, en la habitual recorrida antes de cerrar, encontró a un pequeño en el baño que le pidió unos segundos antes de salir. La mujer aguardó en la puerta para acompañar al menor a la salida, pero al pasar los minutos ingresó a buscarlo y no había nadie. "La chica pidió no trabajar más de noche. Acá pasan cosas, ella lo vio, no se movió de la puerta y nunca lo vio salir", dijo uno de los empleados.

Entre los trabajadores hay decenas de anécdotas que involucran a un niño misterioso que desaparece repentinamente. Hay otros que no se toparon con la "aparición" pero comentan por lo bajo que es común que las cosas cambien de lugar durante la noche.

Realidad o sugestión, lo cierto es que entre los trabajadores del lugar el niño fantasma es tema de conversación diario.