Cercado. El artista todavía trabaja en la mole de piedra, es por eso que el monumento está cercado con una tela verde. Trabajan durante todo el día para terminar en menos de un mes.

La esquina de avenida España y calle República del Líbano, el corazón de Rawson, está cambiando su aspecto por completo. El enorme cono de 9 metros de alto, que ya está revestido de piedra que trajeron desde Valle Fértil, se puede ver desde lejos. Se trata del monumento al Cruce de los Andes, el primero que tendrá la provincia. La idea es que esté listo la primera semana de noviembre para que sea inaugurado en el año del bicentenario de la gesta sanmartiniana. El autor de esta imponente obra es el artista Mario Pérez, que también construyó el del Holocausto, que está por avenida Central y España. La obra fue encarada por la Municipalidad de Rawson, que invirtió $1.850.000.



El monumento fue emplazado en la esquina Noroeste de calles España y Líbano porque quieren cambiarle la cara. Hasta hace poco había un descampado que colindaba con el ex Coloso de Rawson. Además del monumento habrá un espacio con pérgola y sectores con pasto y canteros. Otro de los puntos llamativos será la gigantografía, también obra de Pérez, sobre una pared de 35 metros por 10 metros. El enorme cono, que asemeja a la cordillera, fue revestido con cuarzo de Valle Fértil y otras piedras que lo hacen brillar. En el extremo superior estará la imagen de San Martín con su espada. Entre los cuadros que aparecerán en el monumento, también creados por Pérez con chapa batida, estarán los gauchos, granaderos, milicianos sanjuaninos, mulas, barriles de pólvora, cañones y otros elementos que formaron parte de la logística sanmartiniana. Todo esto se asienta en una base de 5 metros que fue construida con una estructura de hormigón en la que se colocó el cono de hierro y malla metálica que luego fue cubierto con las piedras. Una vez que la obra esté lista, será iluminada por reflectores de luz azul y blanca, para formar los colores de la bandera argentina. El monumento comenzó su construcción en febrero pasado.



Fue en 2009 cuando por ley se dispuso la construcción de un monumento en homenaje al Cruce de los Andes. Iba a ser inaugurado en 2010 para el bicentenario de la Revolución de Mayo. Pero no sucedió. Existe otro proyecto para la construcción de un monumento del Cruce, en Calingasta, pero está frenado hasta tanto no consigan los fondos.