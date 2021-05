Óscar Mondejar Flores es un entusiasta motoquero español que hace dos años se subió a su moto en Barcelona y recorrió gran parte de la península Ibérica para bajar hasta África, donde condujo miles de kilómetros hasta llegar a Ciudad del Cabo, donde tomó un barco junto a su vehículo para bajarse Uruguay y continuar su travesía por Latinoamérica.

Óscar en una de sus travesías por Madryn.

Según cuenta el mismo Óscar, la primera cuarentena estricta lo "agarró" en la ciudad de Madryn, donde tuvo que estar más de un año para poder volver a tomar la ruta. El pasado viernes, luego de pasar por Mendoza, llegó a la ciudad de San Juan, apenas unas horas antes de que se decretara un nuevo confinamiento estricto en el marco de la segunda ola de coronavirus que azota a la provincia y el país.

"En realidad me enteré de que iban a volver a cerrar todo estando en Mendoza y decidí seguir hasta San Juan para pasar el nuevo confinamiento con unos amigos que tengo acá, pero la situación ya es muy difícil", indicó el motoquero. Y continuó: "La incertidumbre acaba con la paciencia más infinita. No tengo vuelo todavía programado, en realidad no quiero irme de Argentina, pero ahora si estoy intentando contactar con el consulado para conseguir un permiso y marchar a Buenos Aires para volverme a España a que pase un poco todo esto de la pandemia".

El motoquero español arreglando una de las pinchaduras que sufrió en su recorrido por el país.

El entusiasta motoquero que sube sus travesías a la página de Facebook "Cienkilometrosmás" indicó que viajar en su moto de la manera en que lo está haciendo "va perdiendo sentido". "Estoy encantado y enamorado de Argentina, pero seguir viajando así es como jugar a las escondidas".

La moto que utilizó el español que lo condujo desde Barcelona hasta San Juan.

Óscar contó que su idea original era continuar su travesía por las provincias argentinas lindantes a la Cordillera de los Andes y seguir rumbo hacia el norte, hasta llegar a los Estados Unidos.