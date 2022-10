Las más de 100 charlas en las escuelas sobre dones y riquezas de San Juan sirvieron para que viera de cerca las dificultades que presentan los alumnos a la hora de leer y escribir. Y para que pusiera en marcha una propuesta con el objetivo de revertir esta situación. Es Sergio Rubén Ruarte, novelista sanjuanino, que da talleres gratuitos a los estudiantes para alentar la lectoescritura.

Sergio Rubén Ruarte tiene una tienda de ropa y, como todo comerciante, sabe que de las ventas depende la subsistencia. Pese a esto, no le importa cerrar el negocio y donar parte de su tiempo para intentar incentivar a los niños a leer y escribir. 'Me dio mucha pena ver el poco interés de algunos chicos por la lectoescritura, por eso se me ocurrió esta idea de mostrarles lo que yo hago como escritor para contagiarles entusiasmo. Así surgió la idea de dar estos talleres gratis en las escuelas interesadas', dijo el escritor.

Ruarte contó que los talleres se desarrollan en tres partes que son el antes, el durante y el después. Explicó que en el antes, los chicos comienzan a leer y a debatir algunos de sus cuentos y a elaborar una lista de preguntas que le harán posteriormente. En el durante, él se encarga de responder todas las preguntas y a darles a los chicos algunos tips para iniciarse en la escritura. Mientras que en el después, los alumnos que participaron de esta propuestas realizan una producción literaria propia, sobre algún tema propuesto. 'Como no puedo dedicar todo el tiempo que yo quisiera a estos talleres, los organizo de esta manera y para aprovecharlos al máximo. Los chicos ya conocen del cuento con el que vamos a trabajar y tienen sus preguntas listas. Y en la charla abordamos ese tema y les doy herramientas para que comiencen a escribir, sobre todo aliento para que se animen', dijo el escritor.

Entre los tips que les da a los estudiantes, Ruarte dijo que el primero y principal es que escriban, ya que es algo sencillo, pero que pocos hacen. Que escriban en cualquier papel, pero que es muy recomendable hacerlo en cuaderno destinado para eso. En segundo lugar, que escojan el tema sobre el que les gustaría escribir y que lo imaginen. Luego, que cualquier idea que les surja sobre el mismo la anoten inmediatamente en el cuaderno para que no se les olvide. Por eso también recomienda llevar ese cuaderno a todas partes. 'Las ideas no llegan una tras otra, pueden surgir en cualquier momento por una imagen, un aroma o cualquier factor, por eso es importante escribirla para desarrollarla después. Hasta ahora, a los chicos les entusiasmó mucho esta propuesta y yo me siento pleno por poder compartirla con ellos. Mi único objetivo es lograr que sientan el gusto por leer y escribir. Dejar una huella en ellos es mi mejor recompensa', sostuvo el escritor.