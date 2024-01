Hace poco más de un mes, el Arzobispado de San Juan de Cuyo había informado que monseñor Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de la provincia, fue designado por el Papa Francisco para hacerse cargo de la diócesis de Mar del Plata. El sacerdote había grabado un video para las redes agradeciendo a la comunidad sanjuanina y tuvo una misa de "despedida" en la Catedral. Pero esta mañana, después de "un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia", comunicó que tomó la decisión de quedarse en San Juan.

"He llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata y le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión aceptó", expresó en el comunicado Monseñor Larrazábal, quien ya en el video grabado anunciando su nombramiento había afirmado que le cuesta dejar la provincia, porque que se siente "muy cómodo, querido y acompañado acá".

La información fue publicada hoy en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires. La agencia AICA comunicó que, ante la decisión de Larrazábal, el Papa Francisco nombró administrador apostólico de la diócesis de Mar del Plata a monseñor Ernesto Giobando, obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires.

De esta manera, Gustavo Larrazábal continuará siendo obispo auxiliar de la Arquidiócesis San Juan de Cuyo.

A continuación, el comunicado completo :

San Juan, 17 de enero de 2024

A toda la Iglesia que peregrina en San Juan

Les comparto que luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata y le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión la aceptó.

Por esta razón, continuaré mi servicio como obispo auxiliar de nuestra Arquidiócesis.

Unidos en oración por toda la Iglesia.

Padre Obispo Gustavo Larrazábal