“Se hará un conteo, se lo digo para que sepan. Voy a poner 10 personas para que controlen a los coordinadores con un cuaderno y una lapicera. Los que cobran tienen que estar mañana. El que no esté, lo voy a poner en rojo”, dice el extenso audio que se viralizó en las últimas horas y que fue enviado por Emilio Farias, líder del Movimiento 17 de Noviembre.

El piquetero moviliza hoy, junto al Polo Obrero, a cientos de personas que cortan las calles del microcentro para llegar a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en calle 9 de Julio.

“Estamos pidiendo la ampliación de alimentos y la entrega de los Potenciar Trabajo”, dijo Farías en los micrófonos del programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"No amenazo a nadie. Ellos no tienen que luchar, si se consiguen cosas son para ellos. Al que no viene se le pone una falta. No es una amenaza, es que tienen que venir y poner el pecho a las balas”, agregó al ser consultado por el audio.

Un antecedente que terminó en la Justicia

Abel Peralta, líder del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), fue sentado en el banquillo de los acusados por amenazar a los miembros de la agrupación con perder sus planes sociales nacionales si no asistían a una marcha en el edificio comunal de 9 de Julio y de, presuntamente, "apretar" a funcionarios para conseguir módulos alimentarios.

Finalmente, la Justicia ordenó la prohibición de protestar y acercarse al municipio de 9 de Julio por un año.