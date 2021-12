Aunque con cifras muy alejadas a la primera y segunda olas de casos de covid en la provincia, un dato revela el movimiento que viene mostrando la curva de contagios en las últimas semanas. Se trata del porcentaje de positividad, que en lo que va de diciembre creció al 4,38% mientras que en el mismo periodo de noviembre fue de 1,28%, con la diferencia que el mes pasado a esta misma altura hubo más testeos; de ahí se desprende la recomendación de las autoridades de testearse frente a cualquier síntoma.

El porcentaje de positividad es un indicador que surge del total de positivos confirmados sobre la cantidad de test realizados y que, de acuerdo a los especialistas, sirve para determinar si se testea lo suficiente como para encontrar casos y poder aislarlos, cortando así las cadenas de contagio. El mes pasado, en este mismo tramo del mes y de acuerdo a los datos publicados en la web oficial del Gobierno, la provincia realizó 4.140 test para detectar 53 infectados, con una positividad de 1,28%.

En comparación, en lo que va de este mes realizaron 3.555 hisopados y de ellos hubo 156 que fueron detectables de covid, por lo tanto la positividad es de 4,38%. No sólo se trata de un aumento a más del triple en apenas un mes, sino que además confirmaron más casos con menos análisis.

Fuentes de Salud Pública indicaron que ven con preocupación esta situación, puesto que advierten que las personas no están yendo a hisoparse tal como sucedió en otras etapas de la pandemia. En ese análisis, la sospecha es que al haber un alto porcentaje de la población vacunada y con anticuerpos en sus organismos, un eventual contagio puede pasar como un cuadro gripal o un simple resfrío, por lo tanto los afectados no lo consideran como posible covid y no se testean. Otra mirada, más pesimista aún, es que ante un proceso leve de la enfermedad, los infectados no buscan confirmarlo para evitar un aislamiento de dos semanas. Como sea, la inquietud es que de concretarse estas circunstancias hay infectados que pueden estar circulando.

De hecho, recientemente la ministra de Salud, Alejandra Venerando, había pedido testearse ante cualquier síntoma, como medida preventiva y durante una conferencia de prensa en la que anunciaron los primeros casos locales con la variante Delta.

No obstante, y pese a este aumento en la positividad, el actual indicador sanjuanino está por debajo de la recomendación de la OMS, que sugiere no superar el 10%. Sin embargo, en el resto del país la positividad por cuarto día consecutivo superó esa referencia y ayer fue de 16,4%; a la vez que Nación reportó 11.121 casos y fue la cifra más alta desde el 12 de agosto.

Crece la curva: hubo 23 casos

Salud Pública informó ayer 23 nuevos casos de covid, la cifra diaria más alta en meses desde septiembre pasado. De esta manera, el acumulado tiene 72.369 infectados. Hay 122 casos activos, 33 internados y de ellos, 11 pacientes en terapia intensiva.

Sin nuevos decesos, los fallecidos son 1.191.

Un kit para detectar la variante Delta



El Ministerio de Salud Pública anunció ayer que Nación le envió un kit de PCR-rt que permite detectar de manera rápida y a nivel provincial casos probables de la variante Delta. De esta manera, según indicaron, reducirá la necesidad de enviar muestras al Instituto Malbrán, que de todos modos mantiene su programa de vigilancia genómica.

De acuerdo a lo que informaron, este kit permite detectar además otras diferentes mutaciones de SARS CoV-2, como Alfa, Epsilon y también lota.

El resultado presuntivo obtenido en el servicio de laboratorio del hospital Guillermo Rawson será emitido a la División Epidemiología, para el control y seguimientos de los casos y evitar la propagación del virus.

Es un avance importante para descentralizar la función del Malbrán y también para no esperar tanto tiempo para confirmar o descartar casos de Delta, que es predominante en el país y que en San Juan ya tiene contagios confirmados.