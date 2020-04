Las muestras de condolencia que recibieron los familiares de Evelio Valdeón, primera víctima mortal de coronavirus que nació en tierra sanjuanina, reflejaron el vínculo que nunca se interrumpió entre el hombre que tenía 73 años de edad y su lugar de origen, aunque desde los años setenta se había radicado en New Jersey, Estados Unidos.

"Gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles. Qué puedo decir, él era un padre incondicional, que nos apoyaba en todo, un hombre de valores, un apasionado del fútbol y el automovilismo, lleno de energía, carisma, caballerosidad, y muy servicial. Aparentaba ser muy fuerte, pero tenía un gran corazón. Gracias familia y amigos", escribió su hija Griselda, quien junto a Guillermo y Sergio fueron el fruto de la familia que Evelio conformó con "Chiquita", su esposa.

Nacido en la zona del Médano, Evelio dejó una huella en el club Juventud Unida, de Pocito, donde llegó a ser arquero de primera división a fines de los "60, cuando gozaba de gran salud la Liga Pocitana de fútbol. Pocos años después decidió encontrar mejor estabilidad económica en Estados Unidos, pero siempre volvía a San Juan y a su amado club.

Fabián Seguín, actual presidente de la institución, recordó también a Evelio como una persona que detrás de la falsa apariencia de un hombre hosco, había una persona fiable, dispuesta siempre a la charla. "Heredó parte de la finca de sus abuelos en la calle Alfonso XIII y se preocupó en mantenerla. Me llamaba la atención la cantidad de herramientas que tenía. Siempre quería estar preparado para lo que hubiese que hacer", evocó.

Por primera vez en muchos años, Valdeón no evitó el invierno boreal y no viajó a San Juan.

A principio de marzo, cuando comenzó a propagarse el virus en América del Norte, familiares del ex arquero de fútbol fueron contagiados. El 24 de marzo, cinco días antes de su cumpleaños, Evelio comenzó a tener fiebre, que sumado al desgano físico que había evidenciado previamente, el síntoma que motivó realizar la consulta que arrojó el diagnóstico menos esperado: coronavirus positivo.

Los primeros días estuvo aislado en su casa, pero empezó a faltarle el aire y lo internaron el último día del mes pasado.

El domingo su organismo no pudo resistir más y se convirtió en una víctima fatal más en el Estado más afectado, con más de 1.000 muertes, luego de su vecino New York (4.785 al cierre de esta edición). Cientos de mensajes, en castellano e inglés, del Médano a Estados Unidos, despidieron a Evelio y brindaron contención a su familia.

El pocitano que pudo superar al virus



Rubén Tivani es el sanjuanino que se contagió coronavirus en España y tras 14 días de internación pudo volver a su casa en el poblado de Torrox, ya recuperado. "Todo empezó con malestar, dolor de cuerpo y falta de apetito. Me diagnosticaron faringitis y regresé a mi casa. Pero los dolores eran cada vez más intensos y empecé a tener fiebre, entonces volví al hospital. Ahí me dijeron que tenía neumonía y me internaron. También me hicieron el test y al otro día supe que tenía coronavirus", le dijo el oriundo de Pocito a DIARIO DE CUYO.

"Es como si te hubiera pisado un camión. Me dolía cada una de las articulaciones, mi cuerpo no respondía. El peor momento era cuando me daba tos, el dolor de cabeza era insoportable", relató Tivani, ya con la tranquilidad de estar en casa.