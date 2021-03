Este lunes comenzó a implementarse en la provincia el AutoVac, el sistema de vacunación que permite a la persona con turno previo ingresar, vacunarse y salir del predio del Estadio del Bicentenario en menos de 12 minutos.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, hasta las 11 de la mañana, más de 50 personas se inocularon con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

El proceso de vacunación funciona de manera rápida y ágil. El vehículo ingresa al predio del Estadio del Bicentenario e inmediatamente se topa con un control donde personal del área de salud chequea el turno y horario de vacunación solicitado previamente.

Los vehículos ingresan por la zona norte del Estadio del Bicentenario y se retiran por la zona sur.

De manera posterior, el vehículo se traslada hasta la zona de vacunación que funciona bajo un gran gazebo. Sin necesidad de bajar del vehículo en ningún momento del recorrido, la persona aporta su libreta de vacunación (se deposita en una bandeja esterilizada) y aguarda a que el personal designado registre la vacunación. En apenas dos minutos, la persona es vacunada a través de la ventanilla, depositando el algodón que le dejan en el brazo durante unos segundos en otra bandeja esterilizada.

Una vez que se incorpora la información de la dosis aplicada a la libreta de vacunación, la misma es devuelta a la persona que inmediatamente puede retirarse del predio.

Luego de que la persona aporta su carnet y su turno, el vehículo ingresa a la zona de vacunación.

“Menos de 12 minutos es el promedio de todo el proceso, por lo general las personas que han venido hoy lo han hecho en autos particulares y acompañados por alguien”, comentó una de las profesionales a cargo de la vacunación en el Estadio del Bicentenario.

Cabe destacar que el sistema Autovac está destinado a quienes tengan fecha de colocación de la segunda dosis, luego de haber cumplida los 21 días de la colocación de la primera dosis, ya sea personal de salud, docentes, personal de seguridad y adultos mayores. En todos los casos, deberán presentar el turno previamente solicitado, DNI, y carnet de vacunación.

La historia de uno de los primeros vacunados

Maximiliano hizo todo el recorrido del Autovac acompañado por su hijo

Maximiliano Tortosa es personal de salud y llegó esta mañana en su vehículo particular, acompañado por su hijo Mirko para inocularse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

El hombre de 34 años que trabaja en el Hospital de Pocito llegó al Estadio del Bicentenario aproximadamente a las 10.30 y a las 10.41 ya estaba atravesando la puerta de salida con su carnet de vacunación completo.

Mientras esperaba que anotaran la aplicación de la segunda dosis en su carnet de vacunación recordó que su primera dosis fue el pasado 22 de febrero en el Estadio Aldo Cantoni. “El sistema Autovac es muy accesible, no me demoré nada, pensé que podía demorarme mucho más. Es muy importante para mí ya estar vacunado, creo que es algo fundamental para toda la sociedad, por más que haya gente que todavía se oponga a la vacunación”, indicó Maximiliano. Y finalizó: “Vine acompañado de mi hijo y estuve todo el recorrido tratando de explicarle que la vacuna era para mí y que no lo traía engañado para que lo vacunaran a él”, dijo entre risas.