Hace un año, Marcelo Michalek, un ingeniero sanjuanino, contó que habían presentado un proyecto para trabajar junto a la NASA (National Aeronautics and Space Administration, de EEUU) para saber de qué manera funcionarán las ciudades del futuro en relación a autos voladores y drones. Ahora, el sanjuanino que admitió que está cumpliendo uno de sus sueños, dijo que la NASA volvió a confiar en ellos para que efectivicen ese proyecto y que por esto están trabajando en el desarrollo, que ya tiene un 35% de avance.

Con alegría. Marcelo contó que nunca esperó recibir premios por su trabajo.

Contando un poco cómo nació este sueño, Marcelo dijo que todo empezó en 2020. "Con una caída del 60% de proyectos por la pandemia, ANT -nombre de su empresa- mantuvo todo su plantel redireccionándolo a investigación y desarrollo. Basado en una larga trayectoria en Gemelos Digitales para la industria, presentamos una idea y fuimos seleccionados por NASA para colaborar en su plan de Movilidad Aérea Avanzada", dijo.

Estamos escribiendo historia y estamos orgullosos de ser partícipes". MARCELO MICHALEK Ingeniero sanjuanino

Posteriormente, este año, según lo que explicó, la NASA renovó los contratos con ellos para continuar con el desarrollo de la plataforma ANTCity, la cual permite construir un Gemelo Digital de una ciudad a partir de su código postal o sus coordenadas. Al respecto del avance, dijo que ya tienen un 35% de ese sueño hecho realidad y que tienen planeado terminarlo en 2024. Y dijo que parte del sueño, es que este proyecto sea utilizado por algunos países para mejorar el futuro.

Exposiciones. En ferias internacionales, expuso sus proyectos con sus socios.

"Estos gemelos pueden simular dichas ciudades con sus vehículos, clima y tráfico aéreo. Es que, en una década más, algunas ciudades tendrán cientos de drones realizando delivery, otros revisando líneas eléctricas, otros atendiendo emergencias y miles de cuestiones más. Es por esto que nuestra ciudad virtual intenta develar las cosas que van a suceder y en lo que los desarrolladores deberán prestar mucha atención de cara al futuro. Por ejemplo, al haber tantos dispositivos en el aire, habrá que tener especial atención en la emisión de ruidos que van a generar, si no, se alteraría el desarrollo de la comunidad. Es como que estamos diseñando soluciones para el futuro, pues estamos trabajando como si estuviéramos en 2032", explicó y dijo que a pesar de que trabaja en lugares con la mejor tecnología y para grandes empresas, siempre que puede vuelve a San Juan. "Tengo mi familia, mis amigos, y me encanta hacer parapente. Así que siempre vuelvo a mi provincia", agregó y recordó parte de su historia. En 1998, Marcelo se recibió en la UNSJ y casi de inmediato se fue a vivir a Buenos Aires. Viajó por Turquía y algunos países de Europa como mochilero. Años más tarde se instaló en México, hasta que finalmente decidió volver a Argentina. "En 2009 fundamos, junto a Javier y Fabián Barreiro, dos hermanos pampeanos que son mis amigos, ANT -Aplicando Nuevas Tecnologías- que también significa hormiga en inglés. Y es que, al igual que las hormigas, nuestro crecimiento está basado en el trabajo en equipo y el esfuerzo. De hecho, en algunas exhibiciones internacionales en las que expusimos lo que hoy estamos haciendo con la NASA, nosotros mismos armábamos nuestro stand", dijo entre risas y admitió que aún no puede creer cómo llegaron a tener semejante responsabilidad.