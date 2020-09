Desde pequeño Raúl Kulichevsky cursó toda la primaria en la reconocida Escuela Normal San Martín. Luego dio el salto al la Escuela Industrial, donde se formó técnicamente para finalmente titularse como ingeniero aeronáutico en la Universidad de La Plata.

El ingeniero nacido en Santa Lucía ahora se sienta en la mesa grande de la astronomía mundial, junto a los mayores exponentes de la NASA y Space X, la compañía aeronáutica propiedad del reconocido Elon Musk. Kulichevsky fue director del proyecto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que hace unos días atrás puso en órbita el satélite SAOCOM 1B desde Estados Unidos.

Así partía hace dos días el satélite SAOCOM 2 al espacio desde Cabo Cañaveral.

"Es un orgullo y todo un privilegio sentarse en la mesa de la NASA junto con personal de SpaceX para coordinar el lanzamiento y puesta en funcionamiento de este nuevo satélite que tiene como función principal brindar información esencial y gratuita para las empresas y Pymes de todo el país", comentó en una entrevista a Radio Sarmiento el ingeniero sanjuanino desde Cabo Cañaveral, emblemático punto de partida de las más grandes misiones espaciales llevadas a cabo por el hombre.

La comitiva de CONAE que viajó a Estados Unidos junto al nuevo satélite. .

El ex alumno de la Escuela Industrial comentó desde Estados Unidos que el satélite puesto en órbita recientemente es "casi único". "Hay otro satélite japonés con similares características, pero podemos decir que el SAOCOM 1B es algo que nos lleva a la vanguardia de la tecnología. Nos ubica en las ligas mayores, y demuestra que gente formada en el país puede sentarse de hablar de igual a igual con personal de SpaceX y de la NASA. Ganamos un respeto que se basa en años de trabajo continuo", comentó Kulichevsky. Y agregó: "Quizás no tenemos los recursos económicos de las grandes potencias, pero demostramos que tenemos el conocimiento".

El nuevo satélite, que se sumará al trabajo del SAOCOM 1A lanzado hace dos años, brindará información esencial para todo el país. Algunas de las funciones específicas será brindar información para la realización de mapas de humedad del suelo para uso de la agricultura e hidrología; Mapas de riesgo de inundación; Mapas de riesgo de incendios; Riesgo de enfermedades de cultivos; Escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización; Determinar agua disponible en nieve para riego; Estudio de desplazamiento de glaciares; Y estudio de desplazamiento del terreno, pendientes y alturas, entre otras aplicaciones.

Colocación de los paneles solares del nuevo satélite.

"Todas las empresas y Pymes sanjuaninas van a poder recibir la información que obtenga el satélite. Basta con ingresar a la página del SAOCOM 2 y adherirse para poder solicitar la información que crea fundamental para su actividad. A su vez tenemos convenios hechos con Gendarmería para el control limítrofe. Son innumerables las funciones que tendrá el nuevo satélite para las empresas nacionales", comentó el sanjuanino desde Estados Unidos.

Actualmente el grupo de expertos que viajó en medio de la pandemia a las instalaciones de la NASA se encuentra ultimando detalles post lanzamiento para regresar al país el próximo domingo. "Se está monitoreando el satélite desde las instalaciones argentinas ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego. Desde esos lugares estamos mandando órdenes para probar el funcionamiento y todo lo que es soporte. Son tareas que demorarán unos seis meses hasta que podamos empezar a trabajar al 100% con el satélite".

El ingeniero aeronáutico destacó que se siente orgulloso de haberse formado en la educación pública sanjuanina y comentó que regresa a la provincia cada vez que puede a visitar a su familia. "Me encanta volver a San Juan a ver a mi madre y mis familiares. Me encanta la juntada familiar con punta de espalda de por medio. Ahora por cuestiones laborales y por al pandemia no he podido ir, pero apenas pueda seguramente estaré por ahí", finalizó el renombrado ingeniero.

La comitiva que dirigió el ingeniero sanjuanino antes del lanzamiento del satélite en Estados Unidos.

Satélite en números

-3.000 kilogramos de peso

- 4,7 mts. de altura y 1,2 mts. de lado, Plataforma de Servicio

- 3 Paneles Solares de 1,51 x 2,7 mts. cada uno. Total de 13m2.

- 35 m2 Antena Radar SAR desplegada

- 7 paneles de 1,5 x 3,5 mts. forman la antena radar

- 1.500 kg. Peso de la antena radar

- 225 imágenes SAOCOM por día

- 620 kilómetros la altura de la órbita