Pablo González, de 22 años, es un joven peluquero y barbero que hace algunos días tuvo "un sueño bastante loco" y luego de despertarse, sintió la necesidad de aportar su granito de arena y ayudar a la sociedad mediante su oficio.

De esta manera, surgió la idea de cortar el pelo totalmente gratis a quienes no pueden pagarlo. En vez de descansar los domingo, Pablo se hará un lugar para poder atender a las personas que pidan un turno.

"Soy cristiano y me encontré con una persona en situación de calle. Hacía dos años que no se cortaba el pelo ni se afeitaba. Él me contó que cuando tenía plata priorizaba comer antes de hacerse un corte", resaltó.

En este sentido, explicó que el hombre le dijo que por presentar ese estado "se sienten discriminados". "Ayudarlos a que estén limpios y prolijos es importante para que se sientan acompañados y cuidados", destacó.

El objetivo es atender a personas que no puedan pagar un peluquero o "que si conocen a algún indigente puedan llevarlo" y recibir una atención totalmente gratuita.

"Hace dos años trabajaba en otro lugar y no me sentía a gusto. Unos amigos me enseñaron la profesión y ahora quiero ayudar a otros", indicó.

El joven solidario estará el domingo 20 y 27, desde las 8 y hasta que "mi cuerpo me responda", cortando el pelo y barba, en calle Aberastain 775 Norte, antes de Cereceto, en Capital.

Los que deseen atendenderse deben llamar o mandar un mensaje al 2645810442 para que pueda organizarse con turnos.