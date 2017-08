No tomamos conciencia hasta que nos pasa!!Hará una hora me baje del colectivo (24, nuevo sur) después de una hora de viaje, con miedo!!! Porque nunca antes me pasó algo similar. Que alguien tan pero TAN DEPRAVADO (usando vestimenta de "guardia de seguridad ") quiera manosear a una adolescente. Como soy tan inocente imagine que podía estar "dormido"... pero lo mire y vi que no era así. Me temblaba el cuerpo del solo hecho de no poder reaccionar ( por más "mínimo" que haya sido, no tengo porque haberlo vivido). Lo único que pude decir en ese momento fue "permiso" ( con una mezcla de enojo,miedo, y en voz alta) e irme con mi mochila y mis abrigos hacia otro lugar. Ojalá que todas las chicas que viajan seguido como yo porque ESTUDIAMOS, eviten sentarse con este depravado!Se bajó llegando al ferrocarril de la Villa Media Agua

Posted by Lourdes Juan Fernandez on lunes, 28 de agosto de 2017